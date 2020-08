Coronavirus Algérie : Le gouvernement annonce la réouverture des plages

Le chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune, a décidé, lundi dernier, 3 août, suite à la réunion du Haut Conseil de Sécurité, la programmation de la réouverture progressive et graduelles des mosquées et des plages.

Lors de la réunion du Haut Conseil de Sécurité, le Chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné la programmation de la réouverture progressive des mosquées dans les grandes villes du pays avec le respect des mesures de protection contre le coronavirus (Covid-19). Cette décision concerne les mosquées pouvant accueillir plus de 1000 fidèles.

Aujourd’hui, samedi 8 août, le Premier Ministre, Abdelaziz Djerad, a annoncé l’ouverture des plages à partir du samedi prochain, à savoir le 15 août.

Ainsi, les citoyens peuvent accéder aux plages surveillées et autorisées à partir du samedi prochain, le communiqué du Premier Ministère a traité de l’ouverture graduelle et contrôlée des espaces de détente et d’amusement, des hôtels, des cafés et des restaurants, et ce avec le respect et l’application du protocole sanitaire imposé par les autorités sanitaires.

Dans ce même contexte, la décision du Chef de l’État exige l’application et le respect rigoureux du protocole sanitaire mis en place dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus en Algérie.

Le communiqué ministériel a mis le point sur les principales mesures préventives exigées au niveau des plages et des espaces de détente et d’amusement, à savoir :

Le port obligatoire du masque.

Le respect de l’éloignement physique, d’au moins 1.5m.

La mise en place d’affiches pour rappeler des consignes sanitaires et des mesures préventives, et ce au niveau des accès.

L’organisation de places dédiées au stationnement des véhicules.

Le contrôle de la température des vacanciers au niveau des plages par les agents de la Protection Civile.

La mise en place de boites spéciales pour jeter les masques, les gants et les mouchoirs.

Rédaction d’Algérie 360.