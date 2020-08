Coronavirus Algérie : L’interdiction des fêtes de mariage prolongée

Le Premier Ministre, Abdelaziz Djerad, a annoncé, aujourd’hui, samedi 8 août, que l’ouverture des plages, des cafés, des restaurants et des hôtels est prévue à partir du samedi prochain, à savoir le 15 août.

En effet, le Premier Ministre, Abdelaziz Djerad, a annoncé que la date de l’ouverture des plages a été fixée pour le samedi 15 août. Le communiqué du Ministre a également concernés les cafés, les restaurants et les hôtels, soulignant que la ré-ouverture de ces établissements repose sur l’application du protocole sanitaire pour la lutte contre le Coronavirus en Algérie, comme exigé par le Chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune.

Le communiqué ministériel a mis le point sur les principales mesures préventives exigées au niveau des cafés, des restaurants et des hôtels, ainsi que celles exigées au niveau des plages et des espaces de détente et d’amusement.

Cependant, le communique a, également, précisé, que les hôtels, les restaurants et les salles des fêtes, ne sont pas autorisés à accueillir la célébration de cérémonies de mariage.

En effet, la décision de l’interdiction des fêtes de mariage reste inchangée, le communiqué du Premier Ministre l’a souligné, il est interdit de célébrer des fêtes de mariages dans les conditions actuelles.

Le communiqué ministériel a chargé les walis de veiller au respect strict des mesures préventives exigées, et même d’organiser des inspections surprises.

Rédaction d’Algérie 360.