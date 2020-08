Coronavirus Algérie : Djerad annonce de nouvelles mesures de confinement 

Le Premier Ministre, Abdelaziz Djerad, a annoncé aujourd’hui, samedi 8 août, le changement des horaires du confinement partiel au niveau national.

En effet, le Premier Ministre, Abdelaziz Djerad, a décidé de changer les horaires du confinement, le nouveau confinement partiel sera de 23 heures du soir jusqu’à 6 heures du matin le lendemain, et ce au niveau national, cette décision entre en vigueur à partir de demain, 9 août et ce jusqu’au 31 août.

Le Ministre Djerad a également annoncé la levée les mesures relatives à l’interdiction de la circulation des véhicules privés en provenance et en direction des 29 wilayas concernées par les mesures de confinements partiel.

Dans ce même contexte, le Premier Ministre a décidé le prolongement de l’interdiction de la circulation des transports en commun publics et privés entre les wilayas en question, et ce durant les week-ends.

Pour rappel, les 29 wilayas concernées sont :

Adrar, Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Béjaïa, Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Alger, Djelfa, Sétif, Sidi Bel Abbès, Annaba, Constantine, Médéa, M’Sila, Mascara, Ouargla, Oran, Bordj Bou Arréridj, Boumerdès, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza et Relizane.

Le communiqué du Premier Ministre a souligné que les walis ont le pouvoir et l’autorité de prendre des directives supplémentaires en fonction de l’évolution de la pandémie dans leurs wilayas. Avec l’accord des autorités compétentes, les walis peuvent re-adapter les horaires du confinement partiel ou total, et ce au niveau des communes et des quartiers.

À travers ce communiqué, le gouvernement a adressé un nouvel appel aux citoyens, afin qu’ils restent vigilants quant au danger du Coronavirus, mais aussi pour qu’ils continuent d’appliquer et de respecter les mesures préventives, particulièrement le respect de l’éloignement social et de l’hygiène sanitaire.

Rédaction d’Algérie360.