Algérie Poste plafonne le montant des retraits quotidiens

Dans un communiqué rendu public ce samedi, 8 août, Algérie Poste a annoncé de nouvelles mesures concernant les opérations de retraits d’espèces dans ses guichets.

En effet, Algérie Poste a plafonné le montant des retraits d’espèces à Cent Mille Dinars par client et par jours (100.00,00 DA), soulignant que cette mesure est exceptionnelle et temporaire, et tend à mieux gérer le flux de liquidité dans les bureaux de poste, notamment en cette période de lutte contre le Coronavirus.

« Dans le cadre de la mise en place des mesures visant à l’optimisation des flux des retraits des liquidités dans les bureaux de poste durant cette période sanitaire exceptionnelle (Covid-19), et afin de satisfaire tous les clients d’Algérie Poste particulièrement les fonctionnaires, les salariés et les retraités, Algérie Poste informe son aimable clientèle qu’elle a décidé de plafonner, exceptionnellement et temporairement, les opérations de retraits d’espèces dans les guichets à hauteur de Cent Mille Dinars (100.000,00 DA) par client et par jour », a expliqué le communiqué.

Dans ce même contexte, Algérie Poste a mis en place d’autres moyens de paiement alternatifs, et ce pour prendre en charge les clients souhaitant disposer de leurs avoirs et dont les dépenses dépassent le plafond exigé, ces dispositions sont :

Le chèque certifié établi par le chef de l’Établissement Postal et remis au client. Le virement d’un compte CCP à un autre compte CCP par Chèque postal normalisé. Le virement d’un compte CCP à un autre compte CCP par la carte EDHAHABIA.

Algérie Poste conclu son communiqué en rappelant ses clients, détenteurs de comptes CCP, qu’il est possible de libérer des chèques postaux au profit de tiers.

« Aussi pour rappel, les clients d’Algérie Poste détenteurs de comptes CCP sont en mesure de libérer des chèques postaux au profit de tiers, soit au profit de bénéficiaires détenteurs de comptes CCP, ou bien au profit de bénéficiaires détenteurs de comptes bancaires », a indiqué le communiqué.

Rédaction d’Algérie 360.