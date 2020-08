Alerte météo : Pluies orageuses et vents forts dans le sud du pays

L’Office National de Météorologie a mis en garde, dans son bulletin d’aujourd’hui, samedi 8 août, contre des pluies orageuses ainsi que des vents forts accompagnés de tempêtes de sable dans 3 wilayas du sud du pays.

La wilaya de Tamanrasset est concernée par ce bulletin spécial, qui prévoit des vents forts accompagnés de tempêtes de sable et de pluies orageuses sur la wilaya.

Selon la même source, cette alerte météo est valable de 9 heures du matin jusqu’à ce soir minuit.

Météo Algérie a également mis en garde contre des vents forts et des tempêtes de sable dans la wilaya de Ouargla et d’Adrar, et ce, à partir de midi jusqu’à 21 heures ce soir.

Rédaction d’Algérie 360.