Visa Turquie : « Gateway » a relancé son service de dépôt de visas

Gateway Management Algeria, prestataire de visas pour la Turquie en Algérie, a révélé que les centres de demandes de visas sont ouvert depuis le mois de juin dernier.

En effet, l’annonce a été faite mercredi dernier sur la page Facebook de Gateway, où le prestataire de visas pour la Turquie explique que les centres de demandes de visas sont ouverts et opérationnels depuis le mois de juin dernier, même à Oran et à Constantine, et ce malgré le maintien de la fermeture des frontières à cause de la pandémie du Coronavirus.

L’annonce de Gateway, adressée au peuple algérien, suggère aux algériens de postuler au plus vite pour l’obtention d’un visa, afin de bénéficier des avantages qu’offrent la situation actuelle, notamment la possibilité d’obtenir un visa multi-entrées d’une durée d’un an.

Dans le contexte sanitaire actuel, dû à la pandémie de la Covid-19, Gateway propose une politique de santé et de sécurité de voyage pour accompagner les voyageurs, prévoyant 60.000 dollars comme garantie de traitement contre le Coronavirus, valable dans tous les hôpitaux de Turquie.

Gateway souligne, également, à travers son annonce, que cette politique de sécurité de voyage englobe la perte de bagages, le refus de visas et tout autre dégât pouvant arriver.

Rédaction d’Algérie 360.