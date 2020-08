Tremblement de terre à Mila : Pas de victimes, deux ministres dépêchés sur les lieux

La wilaya de Mila a enregistré deux tremblements de terre aujourd’hui, vendredi 7 août, ayant causés de nombreux dégâts matériaux sans faire de victimes.

En effet, la wilaya de Mila a été secouée, ce vendredi, par deux tremblements de terre assez violents qui ont été ressentis dans les régions voisines. Ces secousses de 4.9 degrés et de 4.5 degrés ont causé de nombreux dégâts matériaux, dont l’effondrement d’un immeuble de quatre niveaux.

Suite à cet incident, le Premier Ministre, Abdelaziz Djerad, a déclaré, au micro de la télévision nationale, qu’aucune perte humaine n’a été enregistrée suite à ce séisme, néanmoins, il a fait état de fissurations au niveau de certaines maisons et de certaines routes, notamment une faille conséquente sur un terrain vague dans la même région.

Le Ministre Djerad a également indiqué que le Chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune, a chargé deux ministres de se rendre sur les lieux, et ce dans les plus brefs délais.

Il s’agit de la Ministre de la Solidarité Nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Kaouter Krikou, et du Ministre de l’Intérieur, des Collectivités Locales et de l’Aménagement du Territoire, Kamel Beldjoud.

Le Premier Ministre a rassuré que l’État prendra en charge les familles dont les habitations ont été endommagées, et il a souligné que le barrage de Béni Haroune est resté indemne et n’a subi aucun dommage.

Pour rappel, la wilayas de Mila a enregistré deux tremblements de terre de magnitude de 4,9 degrés et de 4,5 degrés, respectivement à 07h15 puis à 12h13, dans la région de Hammala, comme rapporté par le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG).

De leur côté, les services de la Protection Civile se sont dépêchés sur les lieux et ont rapporté les photos des dégâts causés sur leur page Facebook.

