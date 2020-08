La création d’un comité de soutien international pour Khaled Drareni 

Le journaliste Khaled Drareni a été arrêté le mois de mars dernier, puis incarcéré au centre pénitentiaire de Koléa, wilaya de Tipaza. Suite à cette incarcération, de nombreux journalistes et artistes se sont mobilisés pour créer un comité de soutien international pour leur ami Khaled.

En effet, le journaliste Khaled Drareni est poursuivi pour « appel à une manifestation non autorisée » ainsi qu’à « l’atteinte à l’unité nationale ». Le procureur près du Tribunal de Sidi M’Hamed d’Alger, a requis 4 ans de prison ferme et une amende de 100 000 dinars contre le détenu, et ce lors de la séance qui s’est tenue le 3 août dernier.

Comme rapporté par le site des RSF (Reporters Sans Frontières), le 23 juillet dernier, des journalistes, des personnalités des arts et des amis du détenu se sont réunis pour créer un comité de soutien pour leur ami et confrère Khaled Drareni, et ce afin de mobiliser l’opinion publique.

Selon la même source, les associations et les organisations internationales représentées au comité sont : Article 19, le Comité pour la protection des journalistes (CPJ), la Fédération Africaine des Journalistes (FAJ), Human Rights Watch, Index on Censorship, International Press Institute (IPI), l’Organisation nationale des Journalistes d’Investigation de Côte d’Ivoire, le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), l’Union internationale de la presse francophone (UPF).

En plus de ces associations, plusieurs personnalités ont également rejoint le comité de soutien pour le journaliste Khaled Drareni, dont :

Lahouari Addi, sociologue et politologue, Algérie

Meziane Abane, journaliste, fondateur du média en ligne l’Avant-Garde, Algérie

Pierre Audin, professeur, fils de Maurice Audin, militant anticolonial, France

Sami Boukhelifa, journaliste, France

Jérôme Bouvier, journaliste, fondateur des Assises du journalisme, France

Jean-Pierre Constantin, Ombudsman, France

Michel Cormier, journaliste indépendant, Canada

Can Dündar, journaliste, Turquie

Mohamed Fadhel Ben Mahfoudh, avocat, Prix Nobel de la paix, Tunisie

Faouzia Ghiloufi, journaliste, Tunisie

Scott Griffen, directeur de l’International Press Institute (IPI), Autriche

Seriba Kone, journaliste, Côte d’Ivoire

Jean Kouchner, journaliste, France

Françoise Joly, directrice de l’information de TV5 Monde, France

Nacer Kettan, président fondateur de Beur FM, France

Bernard de La Villardière, journaliste, France

Zara Nazarian, secrétaire générale de l’UPF, France

Christine Ockrent, journaliste, France

Edwy Plenel, journaliste, fondateur de Mediapart, France

Rédaction d’Algérie 360.