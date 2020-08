Retour volontaire des sans-papiers Algériens : L’Ambassadeur d’Algérie en France s’exprime sur cette hausse

Plusieurs jeunes migrants clandestins Algériens se tournent volontairement vers les consulats afin de rentrer en Algérie.

Dans un entretien accordé à TSA, l’Ambassadeur d’Algérie en France, Salah Lebdioui, a affirmé que plusieurs migrants algériens s’était rapprochés des consulats afin d’effectuer les démarches pour repartir en Algérie. D’après lui, ces retours volontaires sont « en constante augmentation », cependant, le diplomate Algérien n’a pas fourni de chiffres exacts concernant ces retours.

Toutefois, les reconduites à la frontière des sans-papiers algériens vivant en France sont régies par un accord algéro-français datant de 1994. « Une collaboration étroite lie les préfectures françaises et les différents postes consulaires sur ce dossier important », a affirmé l’Ambassadeur d’Algérie en France.

En outre, Salah Lebdioui a également défendu, lors du même entretien, la politique algérienne des visas. Selon lui, les touristes et les hommes d’affaires français obtiennent leurs visas pour l’Algérie “en un temps plus ou moins court et ce, en toute non-réciprocité“.

Rédaction d’Algérie360.