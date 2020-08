Ce qu’a dit le DG de l’OPLA sur la réouverture de la promenade et la piscine des Sabelettes

Le directeur général de l’Office des parcs des sports et des loisirs d’Alger (OPLA), Lyes Gamgani, s’est exprimé, ce jeudi 5 Août, sur la réouverture de la promenade des Sabelettes.

En affet, le DG de l’OPLA a fait savoir qu’une vaste campagne de désinfection a été lancée au niveau de la promenade des Sablettes, la forêt de Ben Aknoun et « la prise d’eau » d’El Harrach dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus, et en prévision de « la réouverture graduelle » de ces espaces.

« Pour une réouverture sans encombres de ces lieux de loisirs, tous les personnels de l’OPLA seront mobilisés et appuyés par des équipes d’appoint de l’Etablissement de l’hygiène urbaine et de la protection de l’environnement de la wilaya d’Alger (HUPE) et de l’Etablissement de maintenance des réseaux routiers et d’assainissement de la wilaya d’Alger (Asrout) », a-t-il précisé.

Selon le même responsable, les visiteurs de la Promenade des Sablettes auront accès aux commerces, aux jeux, à la piscine et à la plage du « Piquet blanc ».

En attendant « l’annonce officielle » de la date d’ouverture de ces espaces de loisirs, l’OPLA « œuvre à réunir toutes les conditions sanitaires nécessaires pour accueillir les estivants ».

