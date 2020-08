Les révélations du PDG de l’ANEP sur le fils de Gaid Salah et Madjer

Le nouveau Président-directeur général (P-dg) de l’Agence nationale d’édition et de publicité (ANEP), Larbi Ounoughi, a révélé que l’agence a subi des détournements de sommes colossales durant les vingt ans de règne de Bouteflika.

Dans une interview accordé à « El Watan », le PDG de l’ANEP a fait des révélations sur l’ancien sélectionneur des verts Rabah Madjer et le fils du défunt chef d’état-major, Ahmed Gaïd Salah.

En effet, Larbi Ounoughi a fait savoir que plus de 40 journaux appartiennent à des députés et sénateurs et à des maquignons marchandant leur zèle pour faire perdurer la gouvernance de Bouteflika.

«La responsabilité incombait au ministère de la Communication qui piétinait les textes de loi», a-t-il souligné, rappelant que l’article 31 de la loi sur l’information interdit d’accorder un agrément à quelqu’un qui n’a pas de relation avec le métier de la presse.

Ces 4 dernières années, le journal de Madjer a encaissé 30 milliards

« On a trouvé des gens qui sont propriétaires de 3 ou 4 titres, au grand dam de la loi sur l’information qui limite à une seule publication d’information générale. Parmi eux figure le nom d’une ancienne célébrité de l’équipe nationale de football, Rabah Madjer, qui possédait deux titres : El Balagh Erriadhi, El Balagh », a ajouté Larbi Ounoughi, précisant que ‘El Balagh’ à lui seul a encaissé ces quatre dernières années 30 milliards de centimes.

Évoquant d’autres dépassements et d’autres manœuvres dans l’attribution de la publicité, M. Ouanoughi a cité l’exemple de « Eddough Info », un journal local édité à Annaba et appartenant à un des fils du défunt chef d’état-major, Ahmed Gaïd Salah.

Pour le journal du fils du défunt Gaid Salah, le PDG de l’ANEP a souligné que « Eddough Info » ne reçoit plus de publicité ANEP.

Redaction d’Algerie360