Protection du patrimoine culturel : L’ambassadeur américain et la ministre de la Culture signent un accord

L’ambassadeur des États-Unis en Algérie, John Desrocher, et la ministre de la Culture et des Arts Malika Bendouda ont signé le jeudi 6 août le plan d’action conjoint relatif au protocole d’entente sur la protection des biens culturels.

Les deux parties ont établi un accord pour travailler en collaboration dans les domaines de la protection et de la restauration des biens culturels. Le plan d’action conjoint du mémorandum d’entente est une feuille de route quinquennale pour la mise en œuvre du mémorandum d’entente signé par les gouvernements des États-Unis d’Amérique et de la République algérienne démocratique et populaire le 15 août 2019 comprenant une série d’activités visant à réduire pillage de biens culturels algériens, à protéger le patrimoine culturel de l’Algérie et à accroître les échanges scientifiques, culturels et éducatifs. Ce projet renforcera les capacités des institutions algériennes chargées de l’application de la loi et du patrimoine culturel et consolidera davantage les relations bilatérales.

Cet accord témoigne l’engagement commun des États-Unis d’Amérique et de l’Algérie à protéger le patrimoine algérien, à promouvoir le développement économique autour du tourisme durable et à réduire l’incitation au pillage et au trafic. L’ambassade des États-Unis a alloué près de 400 000 dollars à des projets qui contribueront à atteindre les objectifs ambitieux du plan d’action.

Le directeur général de l’Office national de gestion et d’exploitation des biens culturels protégés (OGEBC) Abdelkader Dahdouh, qui a assisté à la cérémonie de signature, s’est réjoui de cette importante initiative de coopération.

