Du nouveau dans l’affaire de « madame Maya », la prétendue fille de Bouteflika

Le procès de «Madame Maya», connue comme étant «la fille cachée» de Bouteflika, a été renvoyé hier, par le tribunal de Chéraga, au 26 Août prochain.

En effet, le procès qui devait se dérouler hier au tribunal correctionnel de Cheraga par le président du tribunal pour plusieurs raisons dont le manque de témoins.

L’autre raison de ce report, c’est que la défense a exigé la présence Mohamed Rougab, secrétaire particulier du président déchu Abdelaziz Bouteflika.

« Sa présence est importante comme témoin ou coaccusé. C’est le personnage par qui cette affaire est née. J’ai demandé sa présence dans ce procès. Et je ne baisserai pas les bras pour le ramener devant le tribunal », a expliqué l’avocat maître Hadjout.

Dans cette affaire, plusieurs ex hauts responsable de l’Etat hauts dirigeants du pays, sont impliqués dont l’ex ex-DGSN, Abdelghani Hamel, et l’ancien ministre des Travaux Publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane.

Les accusés sont poursuivis pour « abus de fonction », « trafic d’influence », « blanchiment d’argent », « obtention et octroi d’indus avantages».

Rappelons que lors de la perquisition de la fameuse villa 143 de « Madame Maya », les services de sécurité ont découvert un véritable trésor dissimulé dans les murs de cette bâtisse située à la résidence d’Etat Sahel.

En tout, la gendarmerie a découvert 120 millions de dinars, 270.000 euros, 30.000 dollars américains, 17 kg de bijoux en or et des faux passeports.

