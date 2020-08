Alger : Fermeture de 1500 magasins pour non respect des mesures préventives

La commission de contrôle et de suivi de l’application des mesures préventives, a suspendu l’activité de 1500 magasins, dont 339 hors des centres commerciaux et des marchés, les équipes de surveillance de la wilaya d’Alger algérien poursuivent leurs sorties de terrain dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Coronavirus dans la circonscription administrative de Bab El-Oued.

Plus de 1500 magasins, 7 centres commerciaux, ainsi que 3 marchés communaux ont été fermés au niveau de la wilaya d’Alger lors des derniers jours pour des infractions liées au non-port obligatoire des bavettes.

Les membres de la commission expliquent que bon nombre de commerçants ne se plient pas à ces mesures. Résultat, ils se voient retirer le registre de commerce, une fermeture du local pour une période allant de 15 jours à un mois.

Ces mesures consistent en l’organisation de l’entrée et de la sortie des locaux couverts, le strict respect de la distanciation physique, l’organisation des files d’attente en dehors des magasins ouverts, en mettant un cordon ou une ceinture de sécurité, le collage d’affiches pour rappeler aux clients la nécessité de respecter ces mesures et l’interdiction de la présence de plus de deux ou trois clients à la fois dans le magasin, outre la garantie des produits de désinfection au profit des clients.

Rédaction d’Algérie360