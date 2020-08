Aide aux petits métiers : Le ministère fixe les conditions

Le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales a fixé les conditions pour bénéficier de la subvention et l’aide financière de 30.000 dinars approuvée par le Chef de l’état au profit des professionnels des petits métiers dont les activités ont été affectées par la pandémie de Coronavirus.

Signé le 30 juillet dernier par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, ce décret a « pour objet l’allocation d’une aide financière au profit des personnes exerçant certains métiers impactés par les effets de la pandémie du Coronavirus (Covid-19) ».

Le dossier pour bénéficier de l’octroi de 03 millions de centimes pour les professionnels des petits métiers comprend: une copie de la carte d’artisan + la carte originale, en plus d’une copie de la carte d’identité nationale + la carte originale, en plus d’un chèque postal barré, et le remplissage du formulaire, et la présence de l’intéressé lors du dépôt du dossier est obligatoire.

Voici l’exemple du formulaire à remplir :



Rédaction d’Algérie360