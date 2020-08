Réunion interministérielle : Les nouvelles instructions de Djerad

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a présidé, ce mercredi 5 Août, une réunion interministérielle consacrée à l’examen des modes et moyens d’indemniser les personnes impactées par les feux de forêts.

Lors de la réunion plusieurs mesures ont été prises relatives aux indemnisations matérielles et financières au profit des personnes impactées par ces feux de forets.

En effet, le premier ministre a donné plusieurs instructions :

Procéder, sans délais, au recensement des victimes des feux de forêts à l’évaluation des dégâts subis et à proposer toutes mesures de nature à faciliter.

Accélérer les procédures de prise en charge des victimes des feux de forêts.

Evaluer les dégâts et les pertes occasionnées par les feux de forêts par une expertise et à recourir, si nécessaire, aux compétences des sociétés d’assurance.

Application de la loi dans toute sa rigueur pour tout acte malveillant ou fausse déclaration visant à vouloir bénéficier indûment des aides de l’Etat.

Charger tous les acteurs engagés dans la lutte contre les feux de forets à multiplier les efforts de sensibilisation et de prévention, en usant et en sollicitant l’ensemble des moyens de communication et en développement une stratégie de communication de proximité pour être au plus proche du citoyen

Enfin, le Premier Ministre a salué l’ensemble des effectifs engagés dans la lutte contre les feux de forêts tout en exprimant aux familles et aux trois agents forestiers et à l’agent de la protection civile, blessés dans le cadre de la lutte contre les feux de forêts, toute la gratitude de l’Etat et le soutien des pouvoirs publics.

Redaction d’Algerie360