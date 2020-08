Retraits des salaires : Nouvelles mesures pour les personnels de la santé

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a envoyé une instruction à tous les directeurs du secteur de la santé concernant le retrait des salaires des employés et des travailleurs du secteur de la santé.

Conformément à l’instruction signée par le Secrétaire général du ministère, en collaboration avec le ministère des Postes et de Télécommunication il a été convenu que le retrait des salaires des travailleurs et des employés des établissements de santé se fera à l’intérieur des établissements pour ceux qui comptent un grand nombre d’employés, et cela par l’intermédiaire des bureaux de postes mobile mis à leurs dispositions par Algérie Poste au niveau de leur lieu de travail, pour faciliter aux personnels de la santé les transactions postales, et ce, dans le cadre des mesures préventives contre la propagation du Covid-19.

Ces bureaux de poste mobiles sont dotés des moyens technologiques modernes permettant de fournir normalement les différentes prestations aux clients et de prendre en charge leurs demandes en matière de retrait de liquidité.

Les personnels de la santé peuvent également percevoir leurs salaires en désignant un employé qualifié comme facteur dans toutes les institutions du bureau de poste le plus proche qui lui est assigné pour retirer les salaires au nom des employés qui le souhaitent sans avoir à se déplacer aux bureaux de poste, notamment en cette conjoncture exceptionnelle qui nécessite le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale.

Le ministère a appelé à la nécessité de contacter, au nom des établissements de santé universitaires et hospitaliers, les directeurs de postes des wilayas, ainsi qu’informer le ministère de toutes les difficultés auxquelles le processus est confronté.

Rédaction d’Algérie360