Oran : Deux organisateurs de voyages touristiques appréhendés

Deux hommes accusés d’avoir mené des voyages organisés vers des plages et des forêts ont été arrêtés lundi 3 août par la police judiciaire de la wilaya d’Oran.

Selon le quotidien arabophone El Khabar, les services de la police judiciaire d’Oran ont interpellé deux individus qui programmaient des voyages organisés vers des plages et des forêts malgré les dispositions mises en place dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus. Les deux mis en cause promouvaient leurs activités touristiques via Facebook, ce qui a permis aux autorités de les identifier et de les interpeller.

Les deux hommes, âgés respectivement de 28 et 39 ans, organisaient chaque week-end des virées entre plages et forêts. Lors de leur arrestation, les coupables assuraient le transport d’un groupe de 40 touristes à bord d’un bus en direction d’une villégiature. Les vacanciers ont attesté avoir payé 500 DA chacun afin de participer à cette « excursion » qui leur a coûté une amende de 10 000 DA chacun pour « non-respect des restrictions imposées par le gouvernement » et pour « non-port du masque ».

Ainsi, les deux prévenus ont été accusés de « mise en danger de la vie d’autrui », et comparaîtront prochainement devant le tribunal d’Oran.

Pour rappel, l’accès aux plages ainsi que le tourisme balnéaire et toute autre activité impliquant les regroupements sont interdits depuis plusieurs semaines, dans le cadre de la prévention contre la propagation de la pandémie du Covid-19, et ce jusqu’à nouvel ordre.

