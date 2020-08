Feux de forêt à El Taref : Six suspects arrêtés

Les éléments de la brigade de la Gendarmerie nationale d’El-Tarf ont procédé, hier, à l’arrestation de 6 individus, âgés entre 16 et 44 ans soupçonnés d’être l’origine des incendies volontaires et de près de vingt départs de feu dans la wilaya, rapporte le quotidien « Liberté ».

6 Six personnes ont été interpellées par les gendarmes de la wilaya d’El Tarf, hier mercredi, tous sont suspectés d’au moins 18 départs de feu en quelques jours dans la wilaya, les six jeunes sont en garde à vue. Ils doivent être présentés prochainement au parquet d’El- Kala, selon la même source les mis en cause âgés entre 16 et 44 ans sont des apiculteurs et des charbonniers occasionnels.

El Taref a connu plusieurs départs de feu depuis le début de l’été, vite maîtrisés par les pompiers, avec quelques dizaines d’hectares de végétation brûlés dans chaque cas, les gendarmes de la wilaya cherchaient depuis plusieurs jours à identifier les incendiaires qui oeuvraient dans le secteur. Plusieurs incendies ont nécessité de gros moyens de secours.

Rédaction d’Algérie360