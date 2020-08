Coronavirus Algérie : Les principaux événements de la journée du 5 Août 2020

Le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, a indiqué, hier, que 551 nouvelles contaminations au Covid-19 et 13 décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures.

Au total le nombre de cas confirmés s’élève à 32055, celui des décès à 1261 , alors que le total des patients guéris passe à 22802.

Voici les principaux événements de journée du mercredi 5 Août 2020 :

Le personnel paramédical de l’Établissement public de santé de proximité (EPSP) de Chechar, dans la wilaya de Khenchela, ont déposé, ce mercredi 5 août, une démission collective pour dénoncer les agissements du directeur de l’établissement. … lire la suite

Le président du parti Front d’EL Moustakbel, Abdelaziz Belaid, s’est entretenu, ce mercredi 5 Août, avec l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique en Algérie, John Desrocher. … lire la suite

Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné, ce mercredi 5 août, de fournir immédiatement des aides aux libanais suite à la double explosion survenue hier à Beyrouth. … lire la suite

Le gouvernement a dévoilé, ce mercredi 5 août, le bilan des dégâts causés par les incendies qui ont ravagés 14 496 hectares. … lire la suite

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a présidé, ce mercredi 5 Août, une réunion interministérielle consacrée à l’examen des modes et moyens d’indemniser les personnes impactées par les feux de forêts. … lire la suite

Le bilan quotidien des contaminations au coronavirus (Covid-19) a encore enregistré une hausse, ce mercredi 5 Août, après plusieurs jours de baisse. … lire la suite

Les cours du pétrole sont, ce mercredi 5 août, à leur plus haut niveau depuis plus de 5 mois. … lire la suite

Un ex-adjoint de sécurité a décrit et dénoncé le racisme omniprésent dont il a témoigné durant ses deux ans de services en Normandie. … lire la suite

551 nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 427 guérisons et 13 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué ce mercredi le Comité scientifique de suivi de l’épidémie du coronavirus. … lire la suite

Le corps sans vie d’un septuagénaire a été retrouvé ce matin dans la ville d’Azzaba, à l’est de la wilaya de Skikda. … lire la suite

Deux hommes accusés d’avoir mené des voyages organisés vers des plages et des forêts ont été arrêtés lundi 3 août par la police judiciaire de la wilaya d’Oran. … lire la suite

Le ministère des Affaires étrangères a annoncé ce mercredi, dans un communiqué, que l’explosion survenue à la capitale libanaise a fait deux blessés parmi les ressortissants algériens. … lire la suite

La situation pandémique du nouveau Coronavirus, (Covid-19) ne cesse de progresser quotidiennement ces derniers jours et à un rythme inquiétant à travers le territoire national, selon le dernier décompte annoncé ce mercredi 05 aout et rendu public par la cellule de suivi de l’épidémie du ministère de la Santé, l’Algérie fait état de 551 cas de contaminations confirmés et 13 nouveaux décès. … lire la suite

Les ressortissants Algériens ne seront plus autorisés d’accéder aux Pays-Bas à partir de ce mercredi 5 août 2020. … lire la suite

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a envoyé une instruction à tous les directeurs du secteur de la santé concernant le retrait des salaires des employés et des travailleurs du secteur de la santé. … lire la suite

La demande de libération provisoire de l’ex-ministre de la Culture Khalida Toumi, introduite par la défense, a été rejetée ce mercredi par la chambre d’accusation. … lire la suite

Le procès en appel de l’ex DGSN Abdelghani Hamel se poursuit à la Cour d’Alger. Lors de l’audience du lundi dernier, pourtant consacrée aux plaidoiries de la défense, Hamel a encore une fois fait des déclarations inédites et surprenantes. … lire la suite

L’auteur de la tentative d’homicide prémédité a été arrêté par les éléments de la police de Biskra et placé en détention en attente de son procès. … lire la suite

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a annoncé aujourd’hui mercredi dans un communiqué le prolongement du confinement partiel à domicile dans la commune El Kala de la wilaya d’El-Tarf, de 19h00 au lendemain 05h00 et ce, pour une période de 14 jours. … lire la suite

L’Ambassadeur d’Allemagne en Algérie a affirmé que les conditions d’octroi des visas Schengen aux algériens n’ont pas été durcies. … lire la suite

Vingt-Huit ans après la mort de Mohamed Boudiaf, président du Haut comité d’Etat (HCE), assassiné le 29 juin 1992, son fils Nacer Boudiaf écrit une lettre au chef de l’Etat algérien, Abdelmadjid Tebboune, publié sur le journal » Le Soir d’Algérie » dans son édition du 05 Aout 2020, dont voici l’intégralité. … lire la suite

Le ministère de la Défense nationale MDN a démenti ce mercredi dans un communiqué, des informations « mensongères » relayées sur le Général-Major Meftah Souab, ancien Commandant de la 2e Région Militaire. … lire la suite

Le tribunal de Chéraga à Alger a reporté, ce mercredi, le procès de « madame Maya », prétendue fille du président déchu Abdelaziz Bouteflika, programmé initialement pour ce mercredi 5 août. … lire la suite

La jeune fille impliquée dans l’agression d’un jeune homme au visage à l’aide d’une arme blanche a été arrêté par les services de sécurité de Constantine. … lire la suite

Les éléments de la brigade de la Gendarmerie nationale d’El-Tarf ont procédé, hier, à l’arrestation de 6 individus, âgés entre 16 et 44 ans soupçonnés d’être l’origine des incendies volontaires et de près de vingt départs de feu dans la wilaya, rapporte le quotidien « Liberté ». … lire la suite

Les cours du pétrole ont entamé cette journée du mardi en hausse. Le baril du Brent a dépassé la barre des 45 dollars, soit sont plus haut niveau depuis 5 mois. … lire la suite

Aucun ressortissant Algérien ne figure parmi les victimes de la déflagration qui a eu lieu hier soir dans la capitale libanaise Beyrouth. … lire la suite

Plusieurs sans-papiers Algériens sont enfermés dans des centres de rétention administrative (CRA) en vu de leur expulsion et dû au manque de vols de rapatriement. … lire la suite

Une violente double explosion a secoué Beyrouth, la capitale du Liban, ce mardi 4 août vers 18h10 heure locale, l’explosion s’est produite dans le secteur du port et aurait été ressentie jusque dans la banlieue aux alentours. Le dernier bilan du ministère de la Santé, au lendemain du drame, est d’au moins 100 morts et près de 4.000 blessés, mais il pourrait s’alourdir dans la journée. … lire la suite

Un confinement partiel sera imposé à compter de demain jeudi, de 20h00 au lendemain à 05 h 00, dans deux (02) communes de la wilaya de Tizi Ouzou pour une durée de quatorze (14) jours, indiqué un communiqué du ministère de l’Intérieur. … lire la suite

Deux fortes explosions ont secoué, hier mardi le port de la capitale libanaise Beyrouth. Lors d’une réunion d’urgence, le Conseil supérieur de la défense a déterminé l’origine de ces explosions. … lire la suite