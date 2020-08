Procès Zakaria Boussaha : Le tribunal d’El Hadjar rend son verdict

Le verdict vient de tomber aujourd’hui, mardi 4 Août, dans le procès de Zakaria Boussaha au tribunal d’El Hadjar, le juge a prononcé une condamnation à 200 000 Da d’amende ferme et 200 000 Da de dommages et intérêts pour la partie civile contre l’activiste du Hirak Zakaria Boussaha, annonce le Comité National pour la Libération des Détenus (CNLD).

En effet, il s’agit de sa première affaire dont Zakaria Boussaha n’est pas arrêté, le parquet du tribunal d’El Hadjar et lors du procès en date du 28 Juillet dernier, avait requis 3 ans de prison ferme et une amende de 100 000 Da et plus 200 000 Da de dommages et intérêts pour la partie civile, il est poursuivi pour : outrage à corps constitué (Art 144 bis , 144 bis 2 et 146 du code pénal).

Pour rappel, Zakararia Boussaha est toujours en détention car le 21 juillet dernier, le tribunal d’El Hadjar la condamnée dans une autre affaire à un an de prison ferme et une amende de 100 000 Da.

À noter que Zakaria Boussaha a été arrêté le 13 Avril par des gendarmes devant lui et a été placé sous mandat de dépôt le 14 Avril.

Rédaction d’Algérie360