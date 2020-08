Liban : Une violente déflagration secoue Beyrouth (Vidéo)

Selon des correspondants de l’AFP, la fort déflagration a eu lieu aux alentours de 18h10 heure locale, au niveau du port de Beyrouth. L’origine de l’incident reste encore inconnu. Des vidéos publiés sur Twitter des personnes présentes sur les lieux ont exposé la violence de l’explosion.

La déflagration a été entendue dans plusieurs secteurs de la ville. Les images d’un journaliste anglophone de la chaîne arabe Al Jazeera installé au niveau des hauteurs de la ville montrent un nuage vertical de fumée au moins 26 secondes avant d’entendre une puissante explosion, puis une seconde, deux à trois secondes plus tard.

D’après l’agence Reuters, la violence de l’explosion semble avoir fait des blessés, et endommagé plusieurs bâtiments.

BREAKING: Massive explosion in Beirut. Footage from the daily star office now in Lebanon pic.twitter.com/2uBsKP5wCH

