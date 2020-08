Explosions à Beyrouth : C’est le « chaos » à la capitale libanaise (Images et Vidéos)

Deux très fortes explosions ont secoué, ce mardi 4 Août, la ville de Beyrouth faisant des dizaines de morts et des centaines de blessés.

Les deux fortes explosions survenues au port de Beyrouth ont soufflé toute la zone portuaire de la capitale libanaise. Selon le ministre libanais de la santé, le bilan est de 40 morts et 2500 blessés.

Selon un haut responsable de la sécurité, ces explosions sont dues à des matières explosives confisquées et stockées dans un entrepôt du port depuis des années.

« J’ai vu une boule de feu et une épaisse fumée s’échapper au-dessus de Beyrouth. Des gens criaient et couraient. Des balcons ont été arrachés des immeubles. Les vitres des gratte-ciel ont été soufflées et sont retombées dans les rues », a raconté un témoin de la scène interrogé par Reuters.

Selon des médias libanais, la déflagration a été ressentie des kilomètres à la ronde, et les vitres de nombreux immeubles ont volé en éclats.

Après les explosions, de nombreux blessés dont des enfants, parfois couverts de sang, marchaient à pied vers les hôpitaux de la ville de Beyrouth.

Le président libanais, Michel Aoun, a convoqué une réunion urgente du Conseil supérieur de la Défense. De son coté, le premier ministre Hassan Diab a décrété une journée de deuil national mercredi.

Selon les médias locaux, des dizaines de personnes sont portées disparues. Ils seraient coincées sous des décombres.

