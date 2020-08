Coronavirus : l’OMS décrète que le virus « aime toutes les saisons »

L’idée selon laquelle le virus Covid-19 puisse disparaître en période de grandes chaleurs est désormais écartée.

Selon la porte-parole de l’Organisation Mondiale de la Santé Margaret Harris, les saisons n’impactent en aucun cas sur la propagation et le développement de la pandémie du Coronavirus. La porte-parole de l’OMS a fermement mis en garde contre l’illusion d’être épargné et protégé du virus en été. «La saison ne semble pas avoir de répercussion sur la transmission du virus », a-t-elle déclaré lors d’un briefing virtuel.

Ainsi, la pandémie qui a fait plus de 18 millions de cas à travers le monde n’est, selon elle, en aucun cas une grippe saisonnière, mais bel et bien un virus qui n’est en aucun cas sensible à une forte chaleur. «Il semble qu’il y a une idée persistante selon laquelle le virus est saisonnier […], mais nous devons tous avoir en tête que c’est un nouveau virus, et même s’il s’agit d’un virus respiratoire, qui sont historiquement saisonniers, celui-ci se comporte de façon différente », a-t-elle insisté lors du même briefing.

Rédaction d’Algérie360.