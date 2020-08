Coronavirus Algérie : Les principaux événements de la journée du 4 Août 2020

Le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, a indiqué, hier, que 532 nouvelles contaminations au Covid-19 et 9 décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures.

Au total le nombre de cas confirmés s’élève à 32504, celui des décès à 1248, alors que le total des patients guéris passe à 22375.

Voici les principaux événements de journée du mardi 4 Août 2020 :

La justice vient d’annoncer l’ouverture d’une enquête préliminaire au sujet d’un contrat conclu par des représentants de l’homme d’affaires Ali Haddad (en détention) avec un lobbyiste américain proche du président des USA Donald Trump. … lire la suite

Le pionnier de la santé publique de l’Algérie poste indépendance, le Pr Jean-Paul Grangaud, est décédé, ce mardi 4 août, à Alger à l’âge de 99 ans. … lire la suite

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a apporté, ce mardi 4 août, des précisions concernant la mort d’un citoyen dans un commissariat à Alger. … lire la suite

Deux très fortes explosions ont secoué, ce mardi 4 Août, la ville de Beyrouth faisant des dizaines de morts et des centaines de blessés. … lire la suite

L’Algérie a donné, ce mardi 4 août, son agrément à la nomination de François Gouyette au poste d’ambassadeur de France en Algérie. … lire la suite

Une violente explosion a secoué la capitale libanaise Beyrouth ce mardi 4 août, en causant de nombreux dégâts et en enregistrant plusieurs blessés. … lire la suite

Le corps sans vie d’un harraga Algérien a été repêché dimanche dernier par les services de sauvetage espagnols en mer, au large d’Almeria. … lire la suite

532 nouveaux cas, 9 nouveaux décès et 474 nouvelles guérisons au dernier bilan du coronavirus, établis sur les dernières 24 heures, présenté ce mardi par le comité scientifique de suivi de l’évolution de l’épidémie. … lire la suite

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a souligné mardi à Alger la nécessité pour les fidèles de respecter rigoureusement les mesures préventives contre la pandémie de la Covid-19 après la réouverture des mosquées dans les prochains jours, il a également ajouté que la réouverture des mosquées ne sera jamais la cause de la propagation de l’épidémie, mais servira plutôt de modèle d’hygiène et de prévention. … lire la suite

Les résultats des essais cliniques du vaccin russe contre le virus du Covid-19 ont démontré la « sécurité » et la « bonne tolérance » de l’antidote testé sur des volontaires. … lire la suite

Le verdict vient de tomber aujourd’hui, mardi 4 Août, dans le procès de Zakaria Boussaha au tribunal d’El Hadjar, le juge a prononcé une condamnation à 200 000 Da d’amende ferme et 200 000 Da de dommages et intérêts pour la partie civile contre l’activiste du Hirak Zakaria Boussaha, annonce le Comité National pour la Libération des Détenus (CNLD). … lire la suite

Le président de l’Association des oulémas musulmans algériens Abderrezak Guessoum a déclaré ce mardi que la réouverture des mosquées dépend horaires du confinement sanitaire partiel en vigueur. … lire la suite

Un village de Bouhatem situé à 40 km à l’ouest de la wilaya de Béjaïa a été épargné de justesse d’un feu qui a failli ravager la région boisée. … lire la suite

Le premier ministre Abdelaziz Djerrad a annoncé ce mardi, le lancement officiel de l’activité de la finance islamique auprès de la Banque nationale d’Algérie (BNA). … lire la suite

L’ordonnance modifiant et complétant le Code pénal et visant à assurer une protection règlementée des professionnels de la santé, notamment contre les agressions verbales et physiques, a été promulguée et publiée dans le dernier numéro du Journal officiel. … lire la suite

La pandémie de Covid-19 a bouleversé l’éducation comme jamais auparavant. À la mi-juillet, plus d’un milliard d’élèves avaient été touchés par la fermeture des écoles dans plus de 160 pays. À travers le monde, 40 millions d’enfants d’âge préscolaire n’ont pu bénéficier d’une première année d’éducation pourtant si importante. … lire la suite

L’idée selon laquelle le virus Covid-19 puisse disparaître en période de grandes chaleurs est désormais écartée. … lire la suite

L’Algérie a établi plusieurs contacts avec les pays dont les travaux destinés à élaborer le vaccin anti-Covid-19 se sont révélés prometteurs, annonce ce mardi le ministre de la Santé Abderrahmane Benbouzid. … lire la suite

En détention depuis novembre 2019, l’audience dans l’affaire de la détention provisoire de l’ancienne ministre de la Culture Khalida toumi aura lieu demain 5 août, ses avocats ont saisi la chambre d’accusation afin de trancher dans cette affaire. … lire la suite

Une opération de rapatriement de 500 ressortissants algériens actuellement bloqués sur le territoire tunisien a été lancé lundi 3 août. … lire la suite

Des analyses de tests PCR et de tests sérologiques post mortem effectuées, au niveau de l’EPH Rouiba, sur plusieurs cas de décès hors hôpital, ont révélés que ces victimes sont positives au Covid-19. … lire la suite

Des dizaines de médecins d’infirmiers et d’agents du CHU Mustapha-Pacha des observé hier un sit-in de protestation, ces médecins disent réclamer le paiement de leur prime de risque, conformément aux listes publiées récemment par le ministère de la santé, ainsi que protester conte l’octroi sélectif de la prime exceptionnelle dédiée au personnel de la santé publique, rapporte le quotidien « Liberté » … lire la suite

Une explosion a eu lieu ce mardi matin au niveau de la mine de Chaâba El Hamra, dans la commune d’Ain Azel au Sud de la wilaya de Sétif, qui a causé la mort de deux ouvriers et la blessure d’un troisième. … lire la suite

Le ministre de la Santé Abderrahmane Benbouzid est revenu ce mardi sur les mesures qui accompagneront la réouverture graduelle des mosquées et des plages, annoncée hier lors de la réunion du Haut conseil de sécurité. … lire la suite

Oued Seybouse, une rivière qui passe par plusieurs communes de la wilaya d’El Tarf, inquiète de plus en plus les agriculteurs de la région en vue de la pollution de ses eaux. … lire la suite

Des vents forts, parfois en rafales avec de fréquents soulèvements de sable, souffleront jusqu’à vendredi soir sur 3 wilayas du Sud du pays, indique un bulletin météorologique spécial (BMS) de l’Office national de météorologie. … lire la suite

Le Chef de l’État Abdelmadjid Tebboune a procédé à la nomination d’un nouveau commandant de la gendarmerie nationale, indique ce mardi un communiqué de la présidence. … lire la suite