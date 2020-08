Béjaïa : Le village de Bouhatem sauvé de justesse d’un incendie ravageur

Un village de Bouhatem situé à 40 km à l’ouest de la wilaya de Béjaïa a été épargné de justesse d’un feu qui a failli ravager la région boisée.

Dans un communiqué rendu public, la protection Civile de la wilaya de Béjaïa a annoncé que ses éléments ont pu maitriser un début d’incendie survenu dans la nuit du dimanche au lundi au niveau du village de Bouhatem, une région densément boisée. « Le village Bouhatem dans la localité de Toudja, a été sauvé in-extremis grâce à l’intervention rapide et efficace des hélicoptères du groupement aérien de la Protection civile, en renfort à nos secours terrestres, opérations fortement saluées et appréciées par les villageois de la localité », a-t-on indiqué dans le communiqué de la Protection civile.

Ainsi, l’incident a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi, mais grâce à « la rapidité et l’efficacité » des services de la protection Civile, et les moyens aériens dépêchés sur les lieux, la région a été épargnée d’un énième incendie incontrôlable. « Le feu est arrivé jusqu’aux abords du village sauvé in extremis par les hélicoptères de la Protection civile », a expliqué le commandant Fateh Soufi.

Pour rappel, des dizaines de départs de feux ont été enregistrés ces derniers jours dans différentes localités de la wilaya de Béjaïa. Une situation exceptionnelle qui trouble beaucoup des habitants de la région.

Rédaction d’Algérie360.