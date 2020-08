Rumeurs autour du BAC 2020 : le ministère apporte des précisions

Le ministère de l’Éducation nationale a démenti ce dimanche via un communiqué, les rumeurs ayant circulé sur les réseaux sociaux concernant le déroulement de l’examen du Baccalauréat 2019/2020.

Le ministère a donc tenu à démentir « catégoriquement ces informations infondées et qui visent à tromper l’opinion publique et à influencer la psychologie et la stabilité des élèves », lit-on dans le communiqué.

Le ministère a également appelé les élèves à être vigilant et à rechercher l’information auprès des sources officielles en se rendant régulièrement au site web du ministère et à ses pages officielles sur les réseaux sociaux.

Rédaction d’Algerie360