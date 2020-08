Louisa Hanoune : « Personne n’a le droit de s’ériger en directeur du Hirak »

La secrétaire générale du parti des travailleurs Louisa Hanoune s’est exprimée sur le mouvement Hirak, qu’elle a qualifié de mouvement révolutionnaire.

Selon la SG du parti des travailleurs, rapportée par le quotidien le Soir d’Algérie, « Il ne s’agit pas d’un simple Hirak. Ce sont des questions politiques qui sont posées. C’est faux de penser qu’il s’agit d’une révolution bourgeoise démocratique ».

Estimant que ce mouvement est « le produit de décennies de lutte, de privations, d’accumulations », Mme Hanoune a souligné que le Hirak « est un mouvement populaire spontané qui est en dehors des cadres traditionnels des partis, des syndicats »

« Personne n’a le droit de s’ériger en directeur de ce Hirak », a insisté Louisa Hanoune. Car une telle démarche, selon elle, sera fatale pour ce mouvement.

Sur ce point, la secrétaire du parti des travailleurs estime qu’il serait dangereux de vouloir imposer une direction au Hirak. « Vous pouvez avoir les points de vue des plus réactionnaires, des plus obscurantistes, aux points de vue les plus progressistes », a-t-elle ajouté.

Elle estime toutefois que ce mouvement aura besoin à un moment donné de se doter d’une forme d’organisation « mais non pas d’une organisation permanente, parce que la pire des choses qui puisse se produire, c’est de confisquer ce caractère spontané, populaire, divers, pour imprimer une sorte d’homogénéité ».

Pour elle, le seul type d’organisation envisageable pour le Hirak « serait la mise en place de comités d’unité d’actions », pour qu’il puisse garder son indépendance, son objectif et son caractère unitaire large.

Rédaction d’Algerie360