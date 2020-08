Le détenu du Hirak Brahim Laalami entame une gréve de la faim

Le détenu d’opinion Laalami Chems Eddine dit Brahim entame une grève de la faim à partir d’aujourd’hui, lundi 3 Août, a annoncé le Comité National pour la Libération des Détenus (CNLD), l’actvisite du mouvement populaire Hirak entend protester contre sa détention qui dure depuis plus de deux mois.

Brahim Lallami estime que sa détention est “injuste” et voudrait protester contre cette situation, pour rappel le verdict dans son procès est rendu public le jeudi 23 Juillet avec une lourde condamnation de 18 mois de prison ferme et 1 million de dinars (100 millions de centimes) d’amende, a été jugé dans les 6 dossiers (affaires). Le réquisitoire est un an de prison ferme dans une affaire, 6 mois de prison ferme dans un autre dossier et des amendes dans 4 dossiers.

Pour rappel, Brahim Laalami a été arrêté le 2 Juin devant la cour de Bordj Bou Arreridj alors qu’il distribuait des couffins d’aides aux familles démunies.

Rédaction d’Algérie360