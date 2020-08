Coronavirus : Un professeur français estime qu’il faut laisser les jeunes « se contaminer entre eux »

Un chef du service des maladies infectieuses a suggéré de laisser les jeunes « se contaminer entre eux » afin d’éviter une seconde vague de la pandémie du Coronavirus.

Dans un entretien accordé au Parisien, le chef du service des maladies infectieuses de la Pitié-Salpêtrière, Eric Caumes, a estimé qu’il fallait laisser les jeunes de 20 à 30 ans se contaminer entre eux, à condition qu’ils ne voient pas leurs proches. Selon lui, c’est la seule solution en vigueur afin d’éviter une propagation ingérable de la pandémie du Covid-19.

D’après le professeur, il n’est pas possible « d’imposer le masque partout et de leur interdire de se rassembler, surtout en plein été, ce n’est peut-être pas politiquement correct, mais je pense de plus en plus qu’il faut les laisser se contaminer entre eux, à condition qu’ils ne voient pas leurs parents et leurs grands-parents », a-t-il estimé.

Ainsi, M. Caumes a décrété qu’il ne fallait pas « stigmatiser » les jeunes mais leur dire plutôt de respecter « les anciens ». « En les laissant se contaminer, ils participeront à l’immunité collective et elle sera plus importante à la rentrée, dans les écoles et les universités, même si cela aura des conséquences. Les jeunes peuvent aussi avoir des formes graves… »

Rédaction d’Algérie360.