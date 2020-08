Coronavirus : Les femmes enceintes ont quatre fois plus de chance de contracter le virus

Les femmes enceintes ont quatre fois plus de chance d’être infectées par le virus Covid-19 que le reste de la population en général.

Selon une étude menée à Philadelphie, aux États-Unis, les femmes enceintes sont quatre fois plus susceptibles d’être atteintes par le Coronavirus que la population générale. Des chercheurs ont étudié le cas d’environs 1.300 femmes enceintes ayant accouchés entre avril et juin dans cette ville. Près de 6,2% des sujets avaient développé des anticorps contre le virus, soit quatre fois plus de personnes que les 1,4% du reste de la population de la ville.

“Les femmes noires et hispaniques étaient beaucoup plus susceptibles d’être testées positives aux anticorps à 9,7% et 10,4%, respectivement. C’est cinq fois le nombre de femmes blanches et asiatiques qui possédaient des anticorps à 2% et 0,9%”, ont affirmé les chercheurs de cette étude.

Néanmoins, la raison pour laquelle les femmes noires et hispaniques sont plus susceptibles d’être exposées au virus n’est pas encore expliquée, mais les chercheurs précisent que cela a probablement un lien avec des facteurs socio-économiques sous-jacents et des inégalités. “Les femmes enceintes sont assez représentatives de l’exposition communautaire. Ces données fournissent davantage de preuves, en plus de ce que nous savions sur le virus, que la santé et l’équité socio-économique sont inextricablement liées”, a indiqué le Dr. Scott Hensley, le co-auteur principal de l’étude.

Ainsi, si la transmission in utero du Covid-19 reste exceptionnelle, elle reste toutefois possible. En outre, les scientifiques de cette étude estiment que les résultats soulèvent des questions concernant l’existence d’une réponse immunitaire différente face au virus pour les femmes enceintes.

Rédaction d’Algérie360.