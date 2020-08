Coronavirus Algérie : Les principaux événements de la journée du 3 Août 2020

Le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, a indiqué, hier, que 507 nouvelles contaminations au Covid-19 et 8 décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures.

Au total le nombre de cas confirmés s’élève à 31972, celui des décès à 1239, alors que le total des patients guéris passe à 21901.

Voici les principaux événements de journée du lundi 3 Août 2020 :

Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé, le 26 juillet dernier, une aide financière d’une valeur de 30.000 dinars pendant une période de 3 mois afin d’atténuer les effets de l’impact de la pandémie du Coronavirus (Covid-19) sur les PME/PMI et les professions libérales. … lire la suite

L’amélioration de la gestion des dépenses en capital est un axe important des réformes à entreprendre afin de remettre de l’ordre dans les finances publiques du pays, booster la croissance économique et créer de l’emploi. … lire la suite

Le parquet général de la Cour d’Alger a annoncé, ce lundi 3 août, l’ouverture d’une enquête préliminaire suite aux informations relayées par les médias nationaux au sujet d’un contrat conclu par des représentants de l’homme d’affaires Ali Haddad (en détention) avec un lobbyiste américain proche de Donald Trump. … lire la suite

Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, ce lundi 3 août, au siège de la présidence de la République, une réunion du Haut conseil de sécurité consacrée à l’évaluation de la situation dans le pays à la lumière des récents développements concernant la pandémie du coronavirus (Covid-19). … lire la suite

L’Algérie a enregistré, ce lundi 3 Août, une baisse pour le 6e jour consécutif au bilan quotidien des contaminations au Coronavirus (Covid-19). … lire la suite

Le journaliste Khaled Drareni a été entendu, ce lundi 3 août, en visioconférence depuis la prison de Koléa (Tipaza) par la juge du tribunal de Sidi M’hamed à Alger. … lire la suite

Des vols supplémentaires ont été programmée par Air Algérie afin d’assurer les opérations de rapatriement des ressortissants étrangers bloqués en Algérie. … lire la suite

Le procureur prés du Tribunal Sidi M’Hamed de la wilaya d’Alger a requis aujourd’hui 03 Aout, 4 ans de prison ferme et une amende de 100 000 Da chacun, contre le détenu Khaled Drareni et Samir Benlarbi et Slimane Hamitouche. … lire la suite

La secrétaire générale du parti des travailleurs Louisa Hanoune s’est exprimée sur le mouvement Hirak, qu’elle a qualifié de mouvement révolutionnaire. … lire la suite

L’Algérie continue de subir les conséquences de coronavirus par le nombre très élevé de cas confirmé qui se confirme jour après jours malgré la baisse légère des contaminations constatée ces derniers jours. 507 cas infectés ainsi que 8 nouveaux décès dus au Coronavirus ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué, lundi le 03 aout à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de cette pandémie, Djamel Fourar. … lire la suite

Le ministre de la Santé Abderrahmane Benbouzid a annoncé ce lundi que l’Algérie sera parmi les premiers pays à acquérir le vaccin anti-Cobid-19. … lire la suite

Le verdict est tombé dans le procès de Ayoub Azaoui au tribunal de Oued Souf, le juge a prononcé relaxe dans l’accusation des publications Facebook pouvant porter atteinte à l’unité nationale et condamnation à 200 000 Da d’amende pour atteinte à la personne du président de la République, a annoncé le Comité National pour la Libération des Détenus (CNLD) … lire la suite

Le ministre de la Santé Abderrahmane Benbouzid a réitéré, une nouvelle fois, que la situation épidémiologique liée à la propagation de l’épidémie du coronavirus en Algérie est maitrisée. … lire la suite

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a averti lundi qu’il n’y aurait peut-être jamais de «panacée» contre la pandémie de Covid-19, en dépit de la course aux vaccins en cours. … lire la suite

Les femmes enceintes ont quatre fois plus de chance d’être infectées par le virus Covid-19 que le reste de la population en général. … lire la suite

Après sa libération le 11 février dernier, à l’issus d’un procès en appel, la secrétaire du parti des travailleurs (PT) Louisa Hanoune est revenue sur les 9 mois de son incarcération. « J’ai quitté la prison plus forte et plus déterminée », a-t-elle déclaré. … lire la suite

Le détenu d’opinion Laalami Chems Eddine dit Brahim entame une grève de la faim à partir d’aujourd’hui, lundi 3 Août, a annoncé le Comité National pour la Libération des Détenus (CNLD), l’actvisite du mouvement populaire Hirak entend protester contre sa détention qui dure depuis plus de deux mois. … lire la suite

Le Directeur général de l’Algérienne des Eau (ADE), Smain Amirouche s’est exprimé aujourd’hui lundi sur les coupures répétées de l’eau potable en Algérie durant les derniers jours, affirmant que ses services ont constaté des «arrêts répétitifs lors d’événements nationaux et religieux » au niveau des stations de dessalement d’eau de mer. … lire la suite

Un cinquantenaire a été violemment assassiné par un de ses voisins dans le quartier du Ruisseau d’or à Annaba, le premier jour de l’Aïd-El-Adha. … lire la suite

Le ministère de l’Éducation nationale a démenti ce dimanche via un communiqué, les rumeurs ayant circulé sur les réseaux sociaux concernant le déroulement de l’examen du Baccalauréat 2019/2020. … lire la suite

L’ancien ministre des Affaires religieuses M’hamed Benredouane est décédé lundi matin à Alger des suites d’une longue maladie à l’âge de 70 ans, a-t-on appris auprès de ses proches. … lire la suite

Les chiffres font froid dans le dos, une ampleur inquiétante de la pandémie du COVID-19 dans la wilaya d’Annaba, le nombre des cas infectés et hospitalisés a atteint un seuil dramatique et un pic vertigineux depuis plusieurs semaines, selon le dernier bilan annoncé, hier, par la direction locale de la santé. Le nombre de patients diagnostiqués positifs à la Covid-19 à travers le territoire de cette wilaya côtière durant les dernières 24 heures, s’élève à 36 pour un total de 536 cas depuis le début de la pandémie. … lire la suite

Un chef du service des maladies infectieuses a suggéré de laisser les jeunes « se contaminer entre eux » afin d’éviter une seconde vague de la pandémie du Coronavirus. … lire la suite

La Cour d’Adrar a reporté ce lundi le procès en appel des deux détenus Yasser Kadiri et Ahmed Sidi Moussa, indique le comité national pour la libération des détenus (CNLD). … lire la suite

Les Emirats arabes unis a incité la Turquie à ne plus « s’immiscer » dans les affaires des pays arabes et à se débarrasser d’une logique « colonialiste ». … lire la suite

Le ministre de la Santé Abderrahmane Benbouzid a mis en garde, ce lundi, contre les tests rapides et sérologique, dans le dépistage du coronavirus. … lire la suite

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderahman benbouzid, a révélé que le chef de l’État a montré un grand intérêt pour l’acquisition du vaccin Coronavirus, et que l’Algérie sera parmi les premiers à en bénéficier. … lire la suite

Plusieurs wilayas de l’est du pays seront au rendez-vous avec des pluies orageuses ce lundi, indique les services de l’office nationale de météorologie. … lire la suite