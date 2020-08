Benbouzid s’exprime sur le vaccin contre le Coronavirus en Algérie

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderahman benbouzid, a révélé que le chef de l’État a montré un grand intérêt pour l’acquisition du vaccin Coronavirus, et que l’Algérie sera parmi les premiers à en bénéficier.

Le Ministre de la Santé, à son passage en tant qu’invité de l’émission « Daif El-Sabah » sur la première chaîne de radio nationale, a déclaré que le Chef de l’Etat, Abdelmadjiid Tebboune, avait ordonné une coordination immédiate avec les centres avancés dans le domaine de la production de vaccins afin de l’acquérir dès qu’il serait disponible.

Abderehmane Benbouzid a confirmé qu’il est devenu clair qu’il est nécessaire de coexister avec ce virus en prenant des mesures et des recommandations pour éviter sa propagation, d’autant plus qu’on parle actuellement de progrès continus dans la fourniture du vaccin à partir duquel nous serons parmi les premiers à être vaccinés.

Soulignant qu’Abdelmadjid Tebboune a ordonné la nécessité d’obtenir le vaccin dès qu’il est disponible, expliquant que l’Algérie a des contacts, des relations et un accès quotidien à toutes les recherches dans ce domaine à travers tous les laboratoires internationaux.

Le ministre de la Santé Benbouzid a appelé les Algériens a plus de patiente, il a déclaré que la disponibilité du vaccin est très possible, mais il est encore trop tôt, car il estime qu’il y a des incohérences dans sa découverte entre ceux qui disent qu’il sera bientôt disponible et d’autres disent qu’il ne sera pas disponible avant la fin de l’année.

À cet égard, Benbouzid a souligné que la découverte du vaccin n’est pas aussi facile que certains le pensent, car il doit être efficace et non dangereux pour les patients et doit passer par plusieurs étapes pour le prendre comme vaccin final, il a ajouté que le vaccin «Coronavirus» passe d’abord aux essais cliniques, comme tout vaccin, avant les premières expériences, en étudiant sa composition, sa forme, et ce qu’il fait sur les cellules, notamment chez l’animal puis chez l’homme.

Pour conclure, Benbouzid a assuré sur son département prendra toutes les mesures pour assurer la disponibilité du vaccin en temps opportun pour les Algériens. À ce propos, la même source assure que l’Institut Pasteur ne ménagera « aucun effort afin d’être à la hauteur des attentes face à cette pandémie de Covid-19 ».

Rédaction d’Algérie360