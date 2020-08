Adrar : le procès en appel des détenus Kadiri et Sidi Moussa renvoyé  

La Cour d’Adrar a reporté ce lundi le procès en appel des deux détenus Yasser Kadiri et Ahmed Sidi Moussa, indique le comité national pour la libération des détenus (CNLD).

Initialement programmé pour aujourd’hui lundi 3 août, le procès est donc renvoyé au 17 du même mois.

Rappelons que les détenus Yasser Kadiri et Ahmed Sidi Moussa ont été condamnés à 6 mois de prison dont 3 mois ferme et 3 mois de sursis et une amende de 50 000 Da, lors du procès du 22 juillet. Ils devraient quitter la prison demain mardi 4 août 2020.

Ils sont poursuivis pour « outrage à corps constitué, atteinte à l’unité nationale, publication pouvant porter atteinte à l’unité nationale, atteinte à la personne du Président de la République en utilisant des mots humiliants et insulte et diffamation », selon la même source.

Rédaction d’Algerie360