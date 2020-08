Coronavirus Algérie : Nouvelles déclarations de Djerad sur le vaccin anti Covid-19

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé, ce dimanche 2 août, une réunion ministérielle consacrée à l’exploration du marché des vaccins anti-Coronavirus (Covid-19), à laquelle ont pris part plusieurs ministres, ainsi que le directeur général de l’Institut Pasteur Algérie.

A l’issue de la réunion, M. Djerad a assuré que l’Algérie sera parmi les premiers pays à acquérir le vaccin contre le Coronavirus.

« Cette réunion a été tenue, suite aux instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à l’effet d’accélérer les contacts indispensables avec les pays ayant réalisé une avancée dans leurs recherches pour la production du vaccin anti Covid-19 », a précisé le premier ministre.

« L’Algérie, en tant que pays et gouvernement, sera parmi les premiers pays à acquérir ce vaccin », a ajouté M. Djerad, soulignant que « tous ceux qui en ont besoin seront vaccinés ».

« Le gouvernement entreprendra un travail scientifique et minutieux afin d’organiser une méthodologie à même de permettre l’utilisation de ce vaccin dans les plus brefs délais, au profit des citoyens. Plusieurs pays, laboratoires et multinationales travaillent d’arrache-pied pour parvenir à ce vaccin », a indiqué M. Djerad.

Le Premier ministre a relevé, en outre, « plusieurs indicateurs confirmant que bon nombre de laboratoires avaient atteint la 3e étape, à savoir: les essais sur les humains, afin de s’assurer de l’efficacité du vaccin et de son effet positif sur la santé humaine ».

Pour le premier ministre, « le premier défi était la réalisation des tests de dépistage et l’acheminement des équipements et du matériel de protection à bord des avions de l’Armée nationale populaire (ANP) ».

« Le deuxième défi était lié à la garantie des bavettes, tandis que le troisième consistait en l’utilisation de la Chloroquine, grâce à laquelle nous avons réussi à protéger la santé des patients atteints du virus », exprimant le souhait de voir « le défi inhérent au vaccin aboutira à des résultats positifs », a-t-il ajouté

Par ailleurs, M. Djerad a appelé les citoyens à faire preuve de vigilance notamment en ce qui concerne « le port obligatoire de masque de protection et le respect des règles de la distanciation physique » afin de « venir à bout de cette pandémie ».

