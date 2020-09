Coronavirus Algérie : Les principaux événements de la journée du 2 septembre 2020

Le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, a indiqué, hier, que 325 nouvelles contaminations au Covid-19 et 7 décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures.

Au total le nombre de cas confirmés s’élève à 45158, celui des décès à 1525, alors que le total des patients guéris passe à 31746.

Voici les principaux événements de journée du mercredi 2 septembre 2020 :

Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, a lancé, ce mercredi 2 septembre, un appel de mobilisation à la population de Tizi Ouzou, à l’approche du référendum sur la Constitution, pour bâtir « la nouvelle Algérie ensemble ». … lire la suite

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé, ce mercredi 2 septembre, une réunion du gouvernement consacrée exclusivement à l’examen des modalités de mise en œuvre des mesures du plan de relance économique. … lire la suite

Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a accordé la nationalité algérienne à pierre Audin, fils du martyr Maurice Audin. … lire la suite

Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a procédé, ce mercredi 2 septembre, à un mouvement des secrétaires généraux de wilayas. … lire la suite

Mahdi Iskander Ould Abbes, fils de l’ancien secrétaire général du FLN, Djamel Ould Abbes a fait, ce mercredi 2 septembre, révélations ahurissantes sur Said Bouteflika qui est actuellement en détention. … lire la suite

Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, a écarté, ce mercredi 2 septembre, au financement non conventionnel le recours à savoir la planche à billets. … lire la suite

Deux nouvelles dates de vols en destination de Paris-Orly ont été dévoilées par la compagnie aérienne nationale Air Algérie, dans le cadre des vols de rapatriement opérés par la compagnie. … lire la suite

Une duo criminel spécialisé dans le trafic de stupéfiants a été neutralisé ce mercredi au niveau de la wilaya d’Oran. … lire la suite

La pandémie de coronavirus affiche un bilan de plus en plus stable en Algérie, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar, a indiqué aujourd’hui le 02 septembre à Alger que les autorités sanitaires ont recensé 325 nouveaux cas infectés et 7 nouveaux décès lors des dernières 24 heures. … lire la suite

La capitale Alger a occupé la 3e place au classement du Maghreb des villes les plus chères, et la 194e place au classement mondial. … lire la suite

Une quarantaine de conteneurs contenant substance hautement inflammable se trouvent en souffrance depuis le 17 mars dernier au port sec de Skikda. … lire la suite

Le procureur de la République prés du tribunal de Sidi M’hamed a requis 10 ans de prison contre l’ancien parlementaire Baha Eddine Tliba et une amende de 8 millions de dinars. … lire la suite

L’Office national des statistiques (ONS), a rendu des données concernant la croissance économique de l’Algérie pour l’année écoulée par rapport à 2018. … lire la suite

Un texte de loi contre le kidnapping des enfants sera élaboré par le ministère de la Justice, afin de préserver la sécurité des enfants et de leurs familles. … lire la suite

Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine a présidé aujourd’hui l’ouverture de la session parlementaire ordinaire de l’année 2020/2021, en présence du président du Conseil de la nation par intérim, Salah Goudjil, du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, et des membres du Gouvernement. … lire la suite

L’épidémie du coronavirus en Algérie connait ces dernières semaines une décrue, certes légère mais constante, des contaminations, selon les bilans officiels. Cependant, les chiffres communiqués par le ministère de la Santé suscitent une polémique quant à leur conformité avec la situation épidémiologique réelle. … lire la suite

L’Arabie saoudite a officiellement annoncé ce mercredi qu’elle autorisait les Emirats arabes unis à utiliser son espace aérien vers « tous les pays », dont l’État hébreu (Israël). … lire la suite

Un jeune homme de 25 ans a été assassiné aujourd’hui à Alger, au niveau du centre commercial « Hamza » situé dans la commune de Bachdjerah … lire la suite

Le procès des trois frères Kouninef, a été reporté mercredi par le Tribunal de Sidi M’hamed au 9 septembre, à la demande de la Défense. … lire la suite

Une application intelligente permettant d’élaborer une carte sur le développement de la situation épidémiologique du Covid-19 a été mis en place afin de renforcer les équipes en charge des enquêtes épidémiologiques à Tipaza. … lire la suite

La grève annoncée par l’Union nationale des transporteurs pour aujourd’hui est reportée jusqu’au 20 septembre prochain, a annoncé dans un communiqué l’union nationale algérienne des Transporteurs (UNAT). … lire la suite

Le ministre de l’Énergie Abdelmadjid Attar a évoqué, dimanche dernier, le prix d’équilibre du baril du pétrole, qui permettra à l’Algérie d’équilibrer l’état de ses finances. … lire la suite

Un réseau de vendeurs de devises opérant sur le réseau social Facebook a été démantelé au niveau d’El Harrach, dans la banlieue d’Alger. … lire la suite

Les enseignants vacataires des trois paliers, primaire, secondaire et lycée, de la wilaya de Tizi Ouzou ont tenu hier un nouveau rassemblement de protestation devant la Direction de l’éducation de la wilaya de Tizi Ouzou, afin d’exiger leur intégration. … lire la suite

Dr Bekkat Berkani, membre du comité scientifique de suivi de l’épidémie du coronavirus en Algérie, estime que la situation épidémiologique en Algérie est stable, du fait de la constante diminution des contaminations. … lire la suite

La compagnie aérienne turque Turkish Airlines a maintenu l’Algérie parmi ses destinations dans son programme de vols du mois de septembre. … lire la suite

Les prix du pétrole ont grimpé mercredi, achevant une troisième hausse quotidienne consécutive, après une forte activité des usines américaines et chinoises qui ont alimenté l’optimisme quant à une reprise après la pandémie de coronavirus. … lire la suite

Des averses de pluies orageuses accompagnées parfois de chutes de grêles, avec des rafales de vent sous orages, affecteront plusieurs wilayas côtières à partir de ce mercredi matin, indique un Bulletin météorologique spécial (BMS) de l’Office national de la météorologie (ONM). … lire la suite