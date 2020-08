Coronavirus Algérie : Les principaux événements de la journée du 2 Août 2020

Le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, a indiqué, hier, que 515 nouvelles contaminations au Covid-19 et 8 décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures.

Au total le nombre de cas confirmés s’élève à 31465, celui des décès à 1231 , alors que le total des patients guéris passe à 21419.

Voici les principaux événements de journée du dimanche 2 Août 2020 :

La direction générale des forêts (DGF) a fait savoir, ce dimanche 2 août, que 1.216 foyers d’incendies ont été enregistrés en 1 mois. … lire la suite

Le coronavirus (Covid-19) ne cesse de surprendre les chercheurs qui viennent de découvrir que le virus mortel pouvait causer des dégâts neurologiques sévères. … lire la suite

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères (MAE), Abdelaziz Benali Cherif, a fait savoir, ce dimanche 2 Août, que 9.536 citoyens ont été rapatriés depuis le début de l’opération de rapatriement. … lire la suite

Le journaliste Khaled Drareni devra comparaître, ce lundi 3 août, devant le tribunal de Sidi m’hamed à Alger. … lire la suite

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé, ce dimanche 2 août, une réunion ministérielle consacrée à l’exploration du marché des vaccins anti-Coronavirus (Covid-19), à laquelle ont pris part plusieurs ministres, ainsi que le directeur général de l’Institut Pasteur Algérie. … lire la suite

Le premier ministère a fait savoir, ce dimanche 2 août, que certain nombre de départs de feux relèvent d’actes criminels. … lire la suite

Une manifestation pour la levée des mesures de prévention contre la pandémie du Covid-19 a eu lieu, samedi 1er août à Berlin. … lire la suite

Plusieurs migrants algériens restent sans nouvelle concernant la date de restitution de leurs passeports et leurs documents déposé au niveau des bureaux de VFS Canada en Algérie. … lire la suite

La baisse du nombre de contaminations au Covid-19 se poursuit, le nouveau bilan du Covid-19 comptabilise ce dimanche 02 aout en Algérie, 515 nouveaux cas de contamination pour 08 nouveaux décès, a indiqué à Alger le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar. … lire la suite

Le ministère des Affaires étrangères a réagi, ce dimanche dans un communiqué, suite à l’exclusion de l’Algérie de la liste des pays dont les citoyens sont autorisés à accéder au territoire de l’Union européenne. … lire la suite

Le chef de l’État Abdelmadjid Tebboune a ordonné dimanche au Premier ministre l’ouverture « immédiate » d’une enquête sur les causes des incidents survenus ces derniers jours, indique un communiqué de la présidence de la République. … lire la suite

L’adjudant-chef à la retraite Gharmit Bounouira, en fuite en Turquie, vient d’être extradé à l’Algérie, indique ce dimanche un communiqué des services de sécurité, cité par l’agence officielle. … lire la suite

Le nombre de personnes contaminées par le nouveau coronavirus est en forte augmentation en Tunisie, un mois après l’ouverture des frontières, et le pays a enregistré son premier mort depuis plusieurs semaines, a annoncé le ministère de la Santé. La Tunisie, dont l’économie dépend fortement du tourisme, avait pris des mesures précoces et strictes au début de l’épidémie en mars, et l’avait relativement bien circonscrite. … lire la suite

Plusieurs anciens cadres de l’administration poursuivis dans le cadre du procès de Abdelghani Hamel, ont évoqué, lors de l’audience, les ordres et les pressions des anciens haut responsables. … lire la suite

Un jeune sans-papiers Algérien a reçu une médaille de la Ville de la part du maire pour sa participation au sauvetage de deux enfants piégés dans les flammes d’un incendie. … lire la suite

Les autorités sanitaires russes se préparent à lancer une campagne de vaccination de masse contre le coronavirus en octobre, a déclaré le ministre de la Santé. … lire la suite

Les modalités de confinement des Algériens rapatriés de l’étranger ont été allégés suite à une décision du ministère de la Santé. … lire la suite

Le chef de l’état Abdelmadjid Tebboune, a donné dimanche des instructions au Premier ministre pour accélérer les contacts nécessaires avec les pays où les recherches scientifiques ont avancé pour la production du vaccin anti Covid-19, et ce en vue de l’acquérir dès sa commercialisation, indique un communiqué de la Présidence de la République. … lire la suite

Un sans-papiers Algérien a été placé en détention provisoire en attente de son audience, pour avoir asséné plusieurs coups de couteau à un jeune homme de 29 ans. … lire la suite

La monnaie commune européenne Euro a enregistré ce dimanche 2 août une nouvelle hausse face au dinar dans les cotations officielles de la Banque d’Algérie, en dépassant la barre des 150 dinars. … lire la suite

Le Chef de l’état Abdelmadjid Tebboune, a signé aujourd’hui dimanche l’ordonnance modifiant et complétant le code pénal qui avait été approuvée par le Conseil des ministres lors de sa dernière réunion, indique un communiqué de la Présidence de la République. … lire la suite

Après l’annonce du BF qui a désigné le CRB champion d’Algérie cette saison, la direction du Mouloudia d’Alger et de son président du conseil d’administration, Abdennacer Almas, a assuré qu’il ne va pas se taire et qu’il ira là où il faut pour défendre les intérêts de son club. Il avait assuré qu’il était contre l’idée d’offrir au CRB le titre, rapporte le quotidien francophone « El watan ». … lire la suite

Le ministre des Finances Aymen Benabderrahmane a annoncé, mercredi dernier lors d’une conférence de presse conjointe avec le ministre délégué chargé des micro-entreprises Nassim Diafat, un « ensemble de solutions aux problèmes financiers, fiscaux et bancaires, qui entravaient la pérennité des micro-entreprises relevant de l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ) ». … lire la suite

Un contrôle sanitaire obligatoire a été mis en place concernant les voyageurs arrivant en France, de 16 pays répertoriés dans une liste « zone rouge » établis par la France. … lire la suite

Les laboratoires d’une entreprise spécialisée dans la fabrication de médicaments sise à Sétif, entamera dès aujourd’hui la commercialisation des tests rapides de dépistage Covid-19. … lire la suite

L’hydroxychloroquine, un médicament utilisé dans les cas de contamination au Coronavirus, a reçu plusieurs critiques de la part des scientifiques concernant son efficacité. … lire la suite

Le ministre des mines Mohamed Arkab est revenu, samedi dernier dans un entretien accordé à l’agence officiel APS, sur le sujet de l’exploitation artisanale et industrielle de l’or dans le sud Algérien. … lire la suite

Le musicien compositeur et arrangeur, Said Bouchelouche est décédé dans la soirée de samedi à Alger, à l’âge de 45 ans, des suites d’une longue maladie, ont annoncé ses proches sur les réseaux sociaux. … lire la suite

Trois wilayas du nord-ouest du pays, seront au rendez-vous avec de fortes chaleurs pour ce dimanche, indique l’office nationale de météorologie dans une carte de vigilance. … lire la suite