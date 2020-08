Algériens rapatriés : Les mesures de confinement allégées

Les modalités de confinement des Algériens rapatriés de l’étranger ont été allégés suite à une décision du ministère de la Santé.

Dans un communiqué rendu public, le ministère de la Santé a annoncé que les personnes âgées, et celles souffrante de maladies chroniques pourront passer leur période de confinement obligatoire à leur domicile au lieu des établissements hôteliers mobilisés par l’État. Cette nouvelle procédure, soumise à l’avis du corps médical, a été mentionnée dans la note numéro 30, signée le 29 juillet par le directeur de la prévention et de la lutte contre les maladies transmissibles au ministère de la Santé, le Dr. Djamel Fourar.

Dans un document adressé aux walis, aux directeurs de la santé publique et aux responsables des établissements hospitaliers, le ministère de la Santé a attesté que « dans le cadre de la prise en charge sanitaire des ressortissants mis en confinement, provenant de diverses régions du monde, et à l’effet d’assouplir les procédures pour les personnes en état de vulnérabilité, il vous est demandé, après un examen médical systématique, de dispenser de confinement toutes les personnes âgées de plus de 80 ans avec ou sans comorbidité, les malades présentant une maladie chronique documentée, les personnes ayant séjourné à l’étranger pour des motifs médicaux, les femmes enceintes, les enfants mineurs et toutes les personnes dont l’état physique et ou psychologique est jugé par le médecin inapte pour le confinement sur site », lit-on dans le document.

Ainsi, les autorités sanitaires ont également prévu un allégement de la période de confinement en milieu hôtelier pour les autres Algériens rapatriés à condition de signer une déclaration sur l’honneur. «Par ailleurs, concernant le reste des rapatriés ne rentrant pas dans les catégories sus-citées ils sont, après la levée de leur confinement, maintenus en confinement à domicile moyennant un engagement sur l’honneur de poursuivre ce confinement » a-t-il été précisé dans le dernier paragraphe du même document.

Pour rappel, cette prise en charge comprend l’hébergement et la restauration dans des hôtels de différentes catégories est totalement gratuite. Le Trésor public assure tous les paiements des prestations.

Rédaction d’Algérie360.