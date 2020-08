France : L’arrestation de sans-papiers Algériens suscite une vague de colère 

Les forces de police françaises ont procédé ce samedi, 1er août, à l’arrestation de plusieurs sans-papiers algériens. Cette arrestation a suscité une vague de colère et d’indignation.

Comme rapporté par plusieurs médias français aujourd’hui, dont la radio locale France Bleue, lors d’un distribution d’aides alimentaires au profit des migrants par une association au Havre, dans le nord de la France, la police a procédé à l’arrestation de plusieurs ressortissants algériens en situation irrégulière.

Cette distribution de denrées alimentaires se tenait au temple protestant, où des sans-papiers algériens ont été arrêtés, dont deux, minimum, placés en retenue administrative.

« Au moins deux, peut-être cinq sans-papiers ont fait l’objet d’une retenue administrative à l’hôtel de police. L’association havraise de solidarité et d’échanges avec tous les immigrés (Ahseti) a réussi à suspendre deux expulsions », a expliqué le Président de l’Entraide protestante.

Cette arrestation a suscité la colère et l’indignation des associations, qui estiment qu’il s’agit d’une « arrestation arbitraire », et que la police « se servait d’eux pour piéger les migrants ».

Ces associations, qui œuvrent en partenariat avec les services municipaux, ont adressé un courrier à l’attention de la sous-préfecture afin de dénoncer et de protester ce genre de pratiques.

« La distribution alimentaire était la seule à fonctionner pendant le confinement et son travail a été fait en partenariat avec les services de la ville. De plus, la Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) a reconnu notre travail et apporté une aide importante sous forme de chèques de services qui sont remis aux bénéficiaires lors de la distribution alimentaire », ont-elles écrit.

« Cela donne l’impression que l’État donne des chèques de services pour appâter les migrants et donc se sert de nous pour les arrêter plus facilement. Ces arrestations locales qui compliquent l’aide apportée aux migrants et favorisent le développement de foyers Covid, la distribution alimentaire ne pouvant plus se faire de façon réglée, avec attente à l’extérieur et en toute sécurité », ont-elles rajouté dans le courrier en question.

De son cotè, la Préfecture affirme que « le contrôle d’identité de deux personnes circulant sur la voie publique qui se sont avérées être des ressortissants algériens », suite à quoi ces deux personnes ont été placées en retenue administrative.

Rédaction d’Algérie 360.