Feux de forêts : Plus de 600 hectares de forêts ravagés en 24 heures

Les feux de forêts se multiplient ces derniers jours en Algérie, plusieurs hectares ont été réduits en cendres, dans plusieurs régions du pays, comme l’indiquent les bilans de la Protection Civile de ces dernières 24 heures.

Selon la cellule de communication de la Direction de la Protection Civile de la wilaya de Béjaia, plus de 300 hectares de végétation ont été ravagés par une quarantaine de feux, ces dernières 24 heures. Les départs de feu se sont multipliés dans la wilaya, avec deux incendies plus conséquents à Buhatem et à Akfadou.

Les flammes ont pu atteindre les habitations au niveau de Tebane, Taourirt Ighil et Tifra. D’autres régions de la wilayas ont également été touchées par les feux.

Dans la wilaya de Médea, plus de 110 hectares de végétation ont été consumés par les flammes dans la région de Tablat. Cet incendie a causé la hausse des températures dans la wilaya.

C’est malheureusement le même scénario à Bouira, où pas moins de 200 hectares de végétations et environ 5 hectares d’arbres fruitiers ont été réduits en cendres.

« Concernant le dispositif de la protection civile de lutte contre les incendies de forêts et de récoltes, il a été enregistré 178 incendies, dont 89 incendies de forêts, 33 incendies de maquis, 42 incendies d’herbes, 14 incendies de récoltes. Les pertes causées sont estimées à 854 hectares de couvert de végétation dont 1342 hectares de forêt, 730 hectares de maquis, 567 hectares d’herbes, 16090 bottes de foins et 32043 arbres fruitiers », a indiqué la Direction Générale de la Protection Civile sur sa page Facebook officielle ce samedi 1er aoùt.

