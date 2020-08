Coronavirus : Comment reconnaître la toux due au virus ? 

Un médecin-chef russe tente d’expliquer comment différencier la toux provoquée par le Coronavirus des autres types de toux.

Il s’agit du Docteur Denis Protsenko, médecin-chef de l’hôpital de Kommunarka, principal hôpital moscovite traitant les malades atteints de Coronavirus, explique au journal russe Rossiyskaya Gazeta comment déterminer si une toux est due au Coronavirus ou pas.

Après avoir été lui-même contaminé par le virus, le Docteur Protsenko affirme que la toux due à la Covid-19 présente des intonations bien spécifiques qui ne ressemblent en rien aux autres types de toux.

« Je ne confondrai cette toux avec rien d’autre désormais. J’ai appris à la distinguer. En avril et mai, j’ai parlé à des collègues, à certains responsables de réanimation, et j’ai entendu la toux à l’autre bout du fil. Cette toux a des intonations particulières. Pas des caverneuses, mais plutôt en surface. Et un patient a aussi la gorge un peu rêche. On peut diagnostiquer tout de suite », explique le Docteur Protsenko.

Le médecin-chef russe souligne également, que pendant la période de son infection par le virus, il avait perdu le goût ainsi que l’odorat.

Rédaction d’Algérie 360.