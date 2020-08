Liban : Le bilan des explosions à Beyrouth s’alourdit

Une violente double explosion a secoué Beyrouth, la capitale du Liban, ce mardi 4 août vers 18h10 heure locale, l’explosion s’est produite dans le secteur du port et aurait été ressentie jusque dans la banlieue aux alentours. Le dernier bilan du ministère de la Santé, au lendemain du drame, est d’au moins 100 morts et près de 4.000 blessés, mais il pourrait s’alourdir dans la journée.

Ce bilan est toutefois provisoire, selon le directeur général du ministère, Fadi Sanan. Plus tôt le ministre de la Santé, Hamad Hassan, avait assuré que les hôpitaux de la capitale étaient saturés par l’afflux des blessés.

Réuni d’urgence, le Conseil supérieur de la Défense a déclaré que les déflagrations étaient dues à l’explosion de 2.750 tonnes de nitrate d’ammonium dans le port. L’ammonium entre dans la composition de certains engrais mais aussi d’explosifs.

Le directeur général de la Sûreté générale, Abbas Ibrahim, avait indiqué auparavant que les explosions dans un entrepôt du port étaient peut-être dues à des « matières explosives confisquées depuis des années ».

De sa part, le Premier ministre Libanais Hassan Diab a décrété mercredi jour de deuil national et a promis que les responsables devraient « rendre des comptes ». Le gouvernement pointe du doigt une cargaison de nitrate d’ammonium stockée « sans mesures de précaution » sur le port. « Il est inadmissible qu’une cargaison de nitrate d’ammonium, estimée à 2.750 tonnes, soit présente depuis six ans dans un entrepôt, sans mesures de précaution. C’est inacceptable et nous ne pouvons pas nous taire », a déclaré le Premier ministre devant le Conseil supérieur de défense, selon des propos rapportés par un porte-parole en conférence de presse.

Rédaction d’Algérie360