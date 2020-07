Le théâtre d’Oran sera classé « patrimoine national » 

La Ministre de la Culture et des Arts, Madame Malika Bendouda, a annoncé lors de sa visite à Oran, lundi dernier, le classement du Théâtre Régional d’Oran (TRO), Abdelkader Alloula, en tant que patrimoine national.

En effet, et comme rapporté par notre confrère Le Soir, lors de son premier jour de visite à Oran, la première responsable du secteur de la culture en Algérie, Madame Malika Bendouda, a annoncé la décision du classement du TRO en tant que patrimoine national. Cette décision s’inscrit dans le cadre de la mise en valeur et de la promotion du patrimoine architectural, culturel et historique en Algérie.

L’édifice présente une réelle richesse pour la ville d’Oran de par son emplacement et son architecture, il fut bâti vers 1883 par l’architecte « Inez » dans un style baroque très raffiné qui lui donne l’allure des opéras italiennes de l’époque renaissante. Il entre en fonction dans le début du 20ᵉ siècle sous le nom de « l’Opéra d’Oran ».

Au lendemain de l’indépendance, l’édifice est rebaptisé au même titre que tous les autres théâtres du pays, à savoir Théâtre National de l’Ouest de l’Algérie (TNOA), puis Théâtre Régional d’Oran « Abdelkader Alloula », en mémoire du célèbre acteur et dramaturge algérien originaire d’Oran duquel il tient le nom.

Lors de son passage à Oran, la Ministre de la Culture, Madame Malika Bendouda, a visité plusieurs édifices, entre autres, le Musée Zabana, qui va bénéficier d’un réaménagement assuré par une expertise tchèque, il est aussi question de restaurer les status du musée ainsi que celles du théâtre.

Dans ce même contexte, Madame Bendouda a déclaré qu’un projet de classement va être soumis à l’Unesco, cette fois pour valoriser un patrimoine immatériel qui n’est autre que la « blouse » oranaise. Un habit qui témoigne d’un savoir-faire algérien, et qui va rejoindre « echedda » de Tlemcen qui fut classée en 2012. La Ministre de la Culture a annoncé, à ce propos, l’organisation d’un mois de l’habit traditionnel algérien, à Oran, une manifestation culturelle dédiée aux costumes traditionnels des différentes régions et qui concrétise la diversité et la singularité culturelle en Algérie.

La visite ministérielle a également concerné l’École des beaux-arts, l’Institut de formation musicale, le siège du Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle et le chantier de restauration du palais de la Culture d’Oran.

Cette visite tend à valoriser l’image de la ville d’Oran à l’international en tant que métropole méditerranéenne, et vise aussi à en faire une destination touristique en mettant en avant son patrimoine culturel et historique très riche.

Pour encourager davantage le secteur de la culture à Oran, la Ministre, Madame Bendouda, a approuvé l’idée de l’aménagement de la bâtisse de l’actuel palais des Congrès, pour en faire un lieu dédié à l’art et à la culture avec des espaces pour artistes, des cafés culturels, etc. La Ministre a aussi apporté son attention au site antique de Magnus Portus de Béthioua, afin de le préserver et le protéger contre les dégradations.

Rédaction d’Algérie 360.