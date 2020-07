Renault annonce une perte colossale et historique

Le constructeur automobile français subit la perte nette la plus lourde de son histoire, Renault a annoncé une perte nette record de 7,3 milliards d’euros au premier semestre.

En effet, dans un communiqué rendu public jeudi 30 juillet, le constructeur automobile français Renault fait état au premier semestre d’une perte nette la plus lourde de son histoire, à 7,3 milliards d’euros, plombé par son partenaire japonais Nissan et la crise sanitaire, sur l’ensemble de 2019, il avait déjà accusé une perte, bien plus légère, de 141 millions, sa première en dix ans, pour un chiffre d’affaires groupe de 55 milliards d’euros.

Le nouveau directeur général, Luca de Meo, qui a pris ses fonctions au début du mois a déclaré, « La situation est sans précédent, elle n’est pas sans appel, j’ai toute confiance en la capacité du groupe à rebondir », a-t-il ajouté, cité dans le communiqué. Son plan d’économies drastique s’élève à deux milliards d’euros sur trois ans, et compte ramener à 3,3 milliards sa capacité de production mondiale, tournant le dos à l’ambitieuse stratégie de volume portée par l’ancien PDG Carlos Ghosn, tombé en disgrâce à l’automne 2018.

Pour les raisons de cette perte historique, elles s’expliquent principalement par la contribution du constructeur automobile Nissan, dont Renault possède 43 % du capital. Cette participation a pénalisé le groupe au losange à hauteur de 4,8 milliards d’euros. Mardi, le partenaire nippon de Renault, Nissan, a annoncé prévoir une perte nette de 670 milliards de yens sur son exercice 2020-2021, soit 5,4 milliards d’euros, similaire à celle subie en 2019-2020.

Outre, Renault souffre de surcapacités de production au niveau mondial. Il a été particulièrement frappé par la chute du marché liée à la crise sanitaire. Le chiffre d’affaires a plongé de 34,3 % les six premiers mois de l’année, à 18,4 milliards d’euros. La marge opérationnelle est tombée nettement dans le rouge, à − 1,2 milliard d’euros. Renault estime à 1,8 milliard l’impact négatif de la crise sanitaire. Cette marge était positive de 1,7 milliard d’euros au premier semestre 2019.

