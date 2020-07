Rapatriement des Algériens bloqués à l’étranger : Voici le programme des vols du mois d’août

Plusieurs vols ont été programmés au départ de quatre grands aéroports à travers le monde afin de permettre le rapatriement des Algériens bloqués à l’étranger.

En effet, des dessertes au départ de plusieurs villes dans le monde ont été programmés durant le mois d’août dans le cadre des opérations de rapatriement des Algériens bloqués à l’étranger, suite à la fermeture des frontières en vue de la crise sanitaire liée à la propagation de la pandémie du Coronavirus.

Ainsi, des aéroports tels que l’aéroport de Dubaï, d’Istanbul, de Doha, et de Paris sont concernés par ce programme de vols spéciaux.

L’aéroport de Dubaï a programmé deux vols le 4 et 7 août prochain pour les Algériens bloqués aux Emirates arabes unis, et ceux ayant voyagé sur Emirates en provenance de Corée du Sud, du Bangladesh, de Chine, du Vietnam, de Thaïlande, d’Australie, de Madagascar et du Kenya seront également rapatriés.

Un vol est prévu le 5 août au départ de l’aéroport d’Istanbul pour les ressortissants algériens bloqués en Turquie ainsi que les détenteurs de billets de la Turkish Airlines qui étaient bloqués à Chypre et en République d’Azerbaïdjan. Deux autres voyages sont également prévus, le premier pour le 6 août afin de rapatrier les citoyens bloqués en Turquie, tandis que le second vol, prévu le 9 août pour le rapatriement des Algériens en Turquie, ainsi que les détenteurs des billets de la Turkish Airlines revenant du Vietnam, de Madagascar et du Pakistan. Le vol fera une escale à l’aéroport international de Beyrouth pour rapatrier les citoyens bloqués en Syrie et au Liban.

À l’aéroport de Doha, un vol programmé pour le 8 août permettra aux Algériens bloqués au Qatar de regagner le territoire national. Les Algériens voyageant avec Qatar Airways de retour de Corée du Sud, du Pakistan, du Bangladesh, du Japon, de Thaïlande, d’Australie, de Madagascar, du Kenya et de Tanzanie sont également concernés.

Enfin, trois voyages sont au programme au départ de l’aéroport de Paris les 4, 5 et 9 août pour les Algériens bloqués en France. Les Algériens qui ont voyagé avec Air France en provenance du Brésil, de Cuba, du Mexique, de l’Argentine, de la Colombie, de la République démocratique du Congo et de quelques autres pays africains seront rapatriés à bord de ces vols.

À noter que 4 autres vols sont également programmés pour la même période (le 5 août) au départ de Washington DC, réservés au rapatriement du reste des Algériens bloqués aux États-Unis d’Amérique, à Djeddah (Arabie Saoudite), à Johannesburg (Afrique du Sud) via Luanda (Angola), Libreville (Gabon) et Abidjan (Côte d’Ivoire). Un dernier vol est programmé à partir de Bagdad (Irak) pour le 8 août via le Koweït.

