Cour militaire de Blida : le procès en appel de Wassini Bouazza reporté

Programmé initialement pour hier mercredi, à la cour militaire de Blida, le procès en appel de l’ex-patron de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), le général Wassini Bouazza, a été reporté.

Selon des sources judiciaires citées par le journal El Watan, le procès en appel a été reporté au 12 août prochain, à la demande de la défense du général Wassini Bouazza.

Le prévenu, en détention depuis le 13 avril 2020, a été condamné le 23 juin dernier à 8 ans de prison ferme et à une amende de 500 000, pour « outrage verbal à corps constitué, humiliation d’un subordonné, faux et usage de faux et détention d’une arme et de munitions de guerre ».

Rédaction d’Algerie360