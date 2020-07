Coronavirus : des entreprises américaines font don à l’Algérie

L’Ambassade des États-Unis en Algérie a annoncé hier mercredi, que des entreprises américaines ont accordé une aide médicale à l’Algérie, pour la lutte contre l’épidémie du coronavirus.

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, l’Ambassade a indiqué que les entreprises Amgen, Eli Lilly et Occidental (Anadarko) ainsi que « private international organization the Global Fund » et la société allemande Bayer, ont offert des fournitures médicales à l’Institut Pasteur d’Algerie (IPA).

Il s’agit de 10 000 kits de dépistage du covid-19 et cinq machines PCR, selon le communiqué de l’Ambassade. Ce don intervient dans le cadre Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), et sera envoyé à Ouragla et Tamanrasset dans le sud du pays.

