Coronavirus Algérie : Un rebond très inquiétant des contaminations à Bouira

À l’est du pays, les infections à la COVID-19 continuent d’augmenter. Mais, une wilaya connaît particulièrement une expansion active et alarmante de la pandémie. Il s’agit de la wilaya de Bouira qui abrite ces derniers jours un nombre très élevés des personnes atteintes de COVID-19 ou mortes de ce virus ravageur, la wilaya a enregistré 56 nouveaux cas positifs. Un seuil jamais atteint depuis le début de la crise sanitaire, et depuis l’apparition de cette pandémie sur le sol Algérien.

En effet, le nombre des cas infectés par la COVID-19 et hospitalisés dans la wilaya de Bouira a atteint un seuil dramatique et un pic vertigineux depuis 3 jours, la barre des 600 patients testés positifs au coronavirus depuis mars vient d’être dépassée à Bouira qui fait partie des wilayas les plus touchées par le Coronavirus, les hospitalisations sont de nouveau à la hausse jusqu’à ce jour, jusqu’à mardi, il y avait 159 malades qui séjournaient encore dans les différents services Covid-19 se trouvant dans les cinq établissements publics hospitaliers de la wilaya.

Les hôpitaux de Bouira subissent encore une très forte pression depuis plusieurs semaines et cette pression s’accompagne, malheureusement, par de nombreux dysfonctionnements et détérioration de la prise en charge hospitalière, le service Covid de l’EPH Mohamed-Boudiaf de Bouira accueille 62 malades, ceux de Sour El-Ghozlane, de Lakhdaria et d’Aïn Bessem comptent respectivement 42, 25 et 18 malades, tandis que l’hôpital de M’chedallah abrite, quant à lui, 12 malades. Quinze malades sont en réanimation, dont un en soins intensifs, rapporte le quotidien « Liberté, une progression qui a aggravé la charge sur les services de réanimation des hôpitaux de la wilaya.

Le corps médical de la wilaya ainsi que les professionnels de la santé ont lancé un cri de détresse, appelant toutefois au respect des mesures de protection et de prévention contre la propagation du coronavirus afin de vite endiguer cette pandémie et éviter une catastrophe.

