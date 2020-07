Aïn Defla : Des terroristes neutralisés lors d’une embuscade

Deux terroristes ont été éliminés, mardi 28 juillet, par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP) dans la wilaya d’Aïn Defla.

Dans un communiqué rendu public, le ministère de la Défense nationale (MDN) a annoncé la neutralisation de deux terroristes lors d’une embuscade tendue par les éléments de l’ANP à Djbel Amrouna, aux environs de la commune d’El-Hassinia, située dans la wilaya d’Aïn Defla.

Selon la même source, le détachement de l’ANP a saisis une quantité d’armes et de munitions appartenant aux deux terroristes. « Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’Armée nationale populaire a abattu, aujourd’hui 28 juillet 2020 lors d’une embuscade tendue à Djbel Amrouna, aux environs de la commune d’El-Hassinia, wilaya de Aïn Defla/1e RM, 02 terroristes, et a récupéré 02 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, une quantité de munitions, une grenade et une paire de jumelles », lit-t-on dans le même communiqué.

Ainsi, dans le cadre de la lutte antiterroriste, « l’ANP réitère son engagement et sa détermination, à travers les efforts fournis inlassablement dans la lutte antiterroriste, à traquer ces criminels et les neutraliser partout où ils se trouvent à travers l’ensemble du territoire national, et à faire face à toute tentative visant à porter atteinte à la sécurité et la stabilité du pays », a affirmé le communiqué du MDN.

