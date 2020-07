Wassini Bouazza devant la Cour d’appel militaire de Blida

L’ancien directeur de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), en détention depuis le 13 avril dernier, comparaitra ce mercredi devant Cour d’appel militaire de Blida.

Condamné le 23 juin dernier à 8 ans de prison ferme, 500 000 DA d’amende pour « outrage verbal à corps constitué », « humiliation d’un subordonné », « faux et usage de faux » et « détention d’une arme et de munitions de guerre », son procès en appel s’ouvrira aujourd’hui, a rapporté ce mercredi le quotidien El Watan.

Il s’agit, selon la même source, de la première affaire pour laquelle le général Wassini a été déféré devant la justice militaire. Il a été arrêté le 13 avril dernier par les officiers de la Direction centrale de la sécurité de l’armée (DCSA).

Puis, il a été auditionné au siège de la DCSA à Ben Aknoun, (Alger), pendant que son bureau et celui du chef d’antenne de la DGSI de la capitale étaient perquisitionnés et mis sous scellés.

Une autre affaire, impliquant d’autres hauts gradés, et qui relève du tribunal criminel, est en cours d’instruction. Sont également poursuivis dans le cadre de cette affaire ; le chef d’antenne de la DGSI d’Alger, le colonel Yacine, l’ex-patron de la DCSA (Direction centrale de la sécurité de l’armée), le général Abdelwahab Belbouri, dit Nabil, ainsi que le chef du service judiciaire de la DGSI.

Rédaction d’Algerie360